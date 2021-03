KAD POPIJEM, ZABORAVIM GDE SAM! Maja i Alen progovorili o njegovom problemu sa ALKOHOLOM: Zadrugarka našla opravdanje za VREĐANJE!

U emisiji ,,Pitanja gledalaca" voditelj naredno pitanje pročitao je za Maju Marković.

- Majo, da li misliš da Alen ima problem sa alkoholom i da ćeš to videti u spoljnem svetu, kada je trezan divan je prema tebi, kad popije, počne da te ponižava?

- Ne mislim da ima problem sa alkoholom, ali kada popije, on se više opusti, voli da popije. Ja ga razumem, nedostaju mu drugari, pa ga ja pitam da li sam ja nešto uradila, i onda me to iznervira, ali razumem, jer mu nedostaju prijatelji - potvrdila je Maja.

- Zašto si na žurki pričao kako su se Mina i Anđelo ljubili, a to nisi ni video, hteo si da iznerviraš Natašu, a samo si rasplakao Sanju? - glasilo je pitanje.

- Ja se izvinjavam svima! Ja sam lagan, nisam ja agresivan dečko. Ja sam više hteo Nadicu da zezam. Prvo je bilo Kenan i Rialda, bila je i Nataša, ali sam posle otišao i Nadicu da zezam, to je čula i Tara, ona je rekla Ermini, ali dok sam ja rekao da se šalim, ona je prenela svima . Kada popijem zaboravim gde sam - rekao je Alen.

