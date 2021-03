JANJUŠA DOTUKLE EMOCIJE, RASPLAKAO SE PRED SVIMA! Danas slavi rođendan, a on nikad TUŽNIJI, osamio se i HVATA SE ZA GLAVU! VIDEO

Marko Janjušević Janjuš, koji danas slavi rođendan, te je među prvima ustao kada je Veliki šef pustio muziku, a kada je čuo pesme nije mogao da dođe sebi zbog emocije.

Kada je čuo pesmu Slobe Radanović, Janjuš nije mogao da se suzdrži, pa je pustio suzu.

foto: Pritnscreen

Dok je slušao pesmu, Janjuš se sve vreme hvatao za glavu, spuštao pogled ka dole, a u jednom trenutku je rukama obrisao nos, a Miljana Kulić je odmah prišla da ga uteši.

foto: Pritnscreen

U jednom trenutku on je otišao do prostorije za pušenje, kako bi se osamio. Međutim, to mu nije bilo dovoljno, te je zatvorio vrata, kako bi mogao da tuguje u samoći.

Jedna od pesama podsetila ga je i na burnu prošlost sa Majom Marinković, zbog koje je prevario svoju supurugu Enu Janjušević.

foto: Pritnscreen

Tekst pesme Tome Zdravkovića, kog Janjuš inače ima istetoviranog na telu ,, Kafana je moja sudbina" potpuno je dotukla zadrugara.

- Možeš li mi oprostiti, ženo jedina, možeš li mi oprostiti što si patila? Što te suza na jastuku jutrom budila, što te noću, mesto mene, tama grlila - pevao je Janjuš.

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

03:01 RASTA NASMEJAN IZAŠAO IZ SUDA, PA PORUČIO: Pravda je spora, ali DOSTIŽNA! VIDEO

Kurir