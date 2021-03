ZBOG KOGA JE MENI PUKAO BRAK?! Ša pozeleneo kada je saznao da Taru napolju zanima samo BIVŠI VERENIK: Odmah joj ZAPRETIO! (VIDEO)

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša su nastavili da se raspravljaju, a onda je Tara izjavila rečenicu zbog koje je reper pobesneo.

- Vidim da te nešto muči, pa dođeš meni da šištiš - komentarisao je reper.

- To nešto što me muči nije ovde, napolju je. Jedna stvar me zanima. Napolju me zanima samo S - rekla je Simova.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta tražiš sa mnom? Pa što je meni pukao brak onda? - pitao je Ša.

- To je tvoj izbor, ne moj - dodala je Tara.

- Bila si uporna, a kada izađeš, eto ti S, pa budi sa njim. Ako planiraš vezu sa nekim, ne možeš tako - rekao je Ša, pa otišao.

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša prepucavali su se i čašćavali jedno drugo uvredama, a osmesi na njihovim licima govore da su u tome uživali:

- To ako misliš da ću da se menjam, to zaboravi - rekla je Tara.

- Pa onda pa - pa! Razmisli da treba da se udaš, imaš decu, muža - govoio je Ša.

- Ja sam ljudima ovakva odgovarala - dodala je Tara.

- Vidim, zato plačeš za bivšim svaki dan - nastavljao je Ša.

- Kojim bivšim? - pitala je Tara.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:57 Tereza Kesovija tužna zbog smrti kompozitora Sanje Ilića

Kurir