OTAC I SESTRA PAULE HUBLIN UKLJUČILI SE UŽIVO U PROGRAM Otkrili kako gledaju na njen odnos sa Franom i Tomovićem: NIJE ZALJUBLJENA

Paula Hublin jedna je od učesnica "Zadruge 4", koja od samog početka rijalitija izaziva pažnju. Ona je u rijaliti ušla sa svojim tadašnjim dečkom, Franom Pujas, a trenutno se nalazi u odnosu sa Vladimirom Tomovićem, s kojim je nedavno poljupcem ozvaničila vezu.

Sada se prvi put uživo u programu oglasio se Paulin otac, Matija Hublin i Pulina sestra Ornela Hublin. On se prvo osvrnuo na celokupno njeno učešće, ponašanje i menjanje partnera tokom ''Zadruge 4''.

- Ja sam Paulin tata i normalno da mi je ćerka najvažnija. Frana u nekim stvarima ne prepoznajem. Nisam ni znao da su oni par, predstavila mi ga je kao prijatelja koji se bavi modelingom. Došao je kod nas u goste, pitao sam ga šta radi, odakle potreba za tolikim tetovažama, koje značenje imaju i bio mi je jako simpatičan kao njen prijatelj. Kasnije kada sam video kroz rijaliti šta se događa, da je tu bilo droge, maltretiranja, udaranja... Jako sam se razočarao u Paulu. Nije mi drago što mi je donela u kuću osobu koju je pokazivala u drugom svetlu, a da je zapravo drugačije. Meni je Fran jako drag i jako mi je žao što ima takve probleme u životu. Njega mi je jako žao, takav košmar je napravio sebi od života, to je to - započeo je Paulin otac.

Da li ste zadovoljni njenim ponašanjem do sada i šta joj zamerate? Da li je stabilna psihički?

- Ja Paulu ne prepoznajem, kad sam gledao nisam mogao verovati. Nepojmljivo mi je da je to moje dete, ja je ne znam kao takvu, ona je moja mezimica, svoj život sam posvetio deci. I kad vidite da vaše dete tako nešto radi, skakanje iz veze u vezu, čovek se jako razočara. Nije mi jasno zašto to radi. Ja nju dobro poznajem, tata sam joj.

Da li mislite da ja takva zbog zatvorenog prostora?

- Povuklo ju je to s koronom i veza sa Franom, pre ovoga nisam znao ni da puši, a kad sam čuo psovke koje izgovara, roletna mi je pala. Rijaliti to ne opravdava, ne priliče joj te psovke! Društvo i okolina su je povukli.

Sa Tomom Panićem je imala specifičan odnos, a on je imao ženu i dete napolju u tom trenutku, kako ste vi gledali na to?

- Nisam se dobro osećao, ali ja se čudim zbog čega to radi. Kad izađe imaće jadan opsežan razgovor sa mnom - istakao je Hublin.

Kako komentarišete vezu sa Vladimirom Tomovićem?

- Stvarno ne znam šta bih reko. Ja kao tata koji je jako voli, za tatu niko nije dovoljno dobar. To sa Tomovićem mi je čudno, ona je uvek gledala na razliku u godinama, a on je 18 godina stariji. Ona se uvek zgražavala na to, i sad kao da joj je to normalno, nije mi jasno. Žao mi je što se predstavila na taj način, inače je drugačija - zaključio je Paulin otac Matija u emisiji ''Pitam za druga''.

Sestra Ornela se osvrnula na celokuno Paulino učešće u ''Zadruzi 4''.

- Nisam očekivala da će Fran i Paula raskinuti pri samom ulasku. Napolju su funkcionisali kao svaki drugi par. Mene Paula nije razočarala, naravno ima svojih uspona i padova, ali ja sam ponosna na nju, smatram da je jaka devojka. To je novo za nju. Ponosna sam na nju kao sestra - započela je Hublinova.

Sa kim ti je izgledala najlepše od svih njenih simpatije?

- Najlepša mi je kad je sama - bila je jasna.

Kako gledaš na situaciju Paule i Tomovića?

- Kendi je uvek najbolji izbor. Ne gledam, realno nemam komentara.

Dosta ljud komentariše da su oni slični?

- Verovatno je u pitanju vreme i čitava situacija, svaka osoba je unutra jedinka za sebe, unikatna. Mislim da Paula može više dati, inače je nasmejanija i otvorenija, nije pozitivna kao napolju. S tim se slaže i naša okolina, to jedino - dodaje Ornela.

- Moja sestra je najbolje izgledala na sceni, tad je bila svoja. To mi je bilo najlepše, to je moja sestra koju ja poznajem. Najgore mi je bilo na Dan svih svetih kada je Paula zpalila sveću, jer je to prvi put da pali sveću za našeg pokojnog dedu, pre toga je palila sveću sa njim - priča Hublinova.

- Ja Franovu mamu lično ne poznajem. Poznajem to dvoje ljudi, Paulu i Frana, znam njihove priče, ja sam deo porodice koji je sa njima provodio dane i noći. Skroz je suludo, zašto ih ne bih dočekala zajedno, ako sam ih otpratila. Imam neku dozu respekta prema Franu - kaže ona u emisiji ''Pitam za druga''.

Ti najbolje poznaješ Paulu, da li misliš da je ona sada zaljubljena u Vladimira?

- Ne! Ona je samo pogubljena u ovom trenutku, treba joj samo dobar prijatelj da joj pruži zagrljaj, sumnjam da je zaljubljena, samo brka osećaj ljubavi i prijateljstva. Znam kakva je kad se zaljubi, tako da sumnjam. Nadam se da će biti prvo mesto!

