ŠTO SI MI REKLA DA SE VIDIŠ KAO MAJKU FRANOVE DECE? Bivša Paulina suparnica saterala Hrvaticu u ćošak, morala je sve da PRIZNA!

Sanja Stanković pridružila se razgovoru Monike Horvat i Paule Hublin.

Cimerke u rijalitiju pričale su o Vladimiru Tomoviću, a Stankovićeva je imala pitanje za Hublinovu, nekadašnju suparnicu.

"Čekaj da te pitam nešto, fascinatno mi je, kako možeš tako da se zaljubiš, da ti se svidi jedan, drugi, treći, četrvti. Anđelo, Čorba, Toma, Vlada...", pitala je Sanja.

foto: Printscreen

"Ja pomešam prijateljstvo i sviđanje. Tako sam sa Čorbom ušla. Ali nikad nisam imala s*ksualnu privlačnost prema Čorbi. Toma je priča za sebe, Anđelo mi se samo sviđao. Što se Vlade tiče, baš sam se pitala u momentima ovde da li mi se sviđa i kad se zapitam, posvađamo se. Ali je ovako fizički moj tip", otkrila je Paula.

"Ja nisam imala nijednog dečka kao Frana. Ja volim tako ili kao Vlada tip ili neki umetnici, ali sa njima ne možeš da vidiš budućnost", rekla je Paula.

foto: Printscreen

"A što si mi rekla da vidiš sebe kao majku Franove dece?", pitala je Sanja.

"Ja se sa svakim tako vidim. Tako sam tad mislila, ali je nemoguće. On ne može ni sam o sebi da se brine", dodala je Hublinova.

"A što si bila sa njim?", nastavila je Stankovićeva.

"Evo nisam. Ja sam to prelomila to još prvi put, nego mi je to navika. Ja sam lagala sebe. A Anđelo mi je drag, kao neko dete", dodala je Paula.

