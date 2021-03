TRESLA SE VILA PAROVA! Milijana Bogdanović na stubu srama: Učesnici su je raskrinkali! Složni su da ZAVODI KOGA STIGNE!

Udruženi i obostrani napadi i taktike nisu ništa novo u vili Parova. Međutim Bane je u odbrani svog prijatelja Ivana Gavrilovića od simpatije Milijane Bogdanović otišao korak dalje.

Njih dvoje urlali su jedno na drugo, te grubo zaratili zbog njegovog ponašanja.

foto: Pritnscreen

- Ma ja kažem to zbog njega da zna sa kim mu se ljubila devojka-obratio se Tirke Ivanu. On je izneo da je čak i Baneta poljubila iz šale ali da se desilo to i sa Urošem.

Milijane je hitro dotrčala kada je čula da se spominje njeno ime pa je počela da urla i raspravlja se sa njima. Želela je da odbrani svoje postupke ali i da odbrusi Tirketu.

- Marš bre , vodi računa o svojoj devojci - vikla je Milijana.

Bane je u oboj priči zauzeo Tirketovu stranu da se ipak Miljana poljubila sa Urošem i da uzalud to negira.

- Poljubila si dečka koji ima devojku napolju kako te nije sramota- reko je Tirke.

foto: Printscreen/Happy

