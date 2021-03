IVANA ALEKSIĆ NASMEJANA POSLE RIJALITI PREVARE NJENOG MUŽA: Reperova žena BLISTA, a Tarin bivši IZGOREO OD BESA zbog Simove! FOTO

Nenad Aleksić Ša javno je prevario suprugu Ivanu u rijalitiju sa Tarom Simov, nakon čega je reperova žena podnela navodno zahtev za razvod braka.

Ona se sada pojavila na rođendanu pevačice Višnje Petrović, a njen dolazak nije prošao nezapaženo.

Ivana je pozirala nasmejana, a izgleda nikad bolje.

S druge strane, Tarinom bivšeg dečku Mateji Matijeviću dosadilo je da ga spominju u rijalitiju, pa je poslao javnu poruku na Instagramu.

"Stvarno izbegavam da se oglašavam na konto sve već znate koje situacije, ali ovo prevazilazi svaku meru, izgovorene laži i uvrede na moj račun i sama sitaucija su mi blago rečeno fuj! Neka me neko upozna sa Matejom iz Zadruge 3 da mu udarim dva šamara. Nikad nisam ''j*bao drugaricu" niti zamerao neke pratioce na Instagramu, Bože me oprosti, svima je verovatno jasno koliko mi zviždi ono dole i z anju, i za njene drugarice i da ja kao nešto namerno njoj radim, au više sjašite i ti, i on", napisao je Mateja.

