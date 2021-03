MOJA ŽENA JE HLADNA! UŠLI SMO U RUTINU POSLE 20 GODINA: Ivan Gavrilović rasplakao se zbog Marine, izneo PRIVATNE DETALJE!

Pevač i učesnik rijalitija, Ivan Gavrilović, shvatio je da je zaljubljen u Milijanu Bogdanović i više to ne može da krije.

On je tokom suđenja koje je bilo organizovano u vili za njega i Milijanu Bogdanović otvorio dušu i progovorio o svom životu i braku.

"Sad sam otkrio da negde duboko u sebi nisam bio srećan. Falila mi je toplina. Falila mi je ljubav. Nežnost mi je falila od Marine", rekao je Ivan i dodao da je ružno što Marina pominje njegove roditelje.

"Bio sam sa njom i u dobru i u zlu. Moje roditelje ne pazi ona. Sa njima je i moja sestra. Imamo i ženu koja vodi brigu o njima. Istina je da su oni loše, ali ne može da se tako loše igra da bi mi napakostila i natrljlala to na nos. To je manipulacija. Priznajem, posle 20 godina braka mi smo ušli u rutinu. Mislim da u tom braku više ja patim emotivno. Ja sam umetnička duša, pa odem u studio, tamo sviram i to prođe. Ona i ja smo se odaljili u tom emotivnom smislu. Ta topla reč mi nekad fali. Ona ume da bude hladna. To mene konkretno boli. Jedna topla reč može mnogo da mi znači", rekao je Ivan.

"Pa šta ako mi je rodila dvoje dece. Ja sam ih gajio. Upropastio sam karijeru zbog njih! Dao sam svoj život za decu. To su sve činjenice", rekao je Ivan, koji je progovorio i o svojoj karijeri.

"Kada je bila promena vlasti ja nisam mogao da se bavim muzikom. Svi su nas bojkotovali. Mislim da sam tada izgubio i identitet", govorio je ivan i zaplakao.

"Nisu nam dali da pevamo, nisam mogao da radim. Svima je bilo teško pa i mojoj porodici. Bilo je optužbi što sam pevač. Tako je sve išlo na dole. Plakao sam, skrivao sam se... Najviše bih voleo da se vratim na muzičku scenu onako kako mislim da zaslužujem", rekao je Ivan.

