RIALDA KROZ SUZE STAVILA TAČKU O ODNOSU SA KENANOM: Pevačica i maneken imaju novu krizu u vezi, bliži se KRAJ? (VIDEO)

Rialda Karahasanović i Kenan Tahirović takođe su doživeli brodolom u svojoj vezi.

Pevačica više nije mogla da istoleriše njegovo ponašanje, na koje mu je nebrojeno puta skrenula pažnju, pa je odlučila da stavi tačku na sve, a u toku pitanja novinara se i rasplakala, što nije česta pojava kod Rialde.

"Kad zračiš u tim nekim stvarima, onda i privlačiš, ne mogu da kažem da sam privukla loš odnos, ali prosto... Nije, to su neke stvari koje se meni ponavljaju kroz život i te situacije, ja sam to već više puta pričala, samo što ovaj put ja imam želju da objasnim više puta, da bi možda to došlo do druge strane, možda ja i dramim ono nekih nebitnih stvari, ali za mene je to izuzetno bitno", rekla je Rialda u suzama.

Kurir.rs/K.Đ.

