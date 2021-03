CRNA MARIJA, VRAĆAJ SE! Miljana nije želela da dozvoli Kristijanu da je NAPUSTI, on DOZIVAO njenu majku: Pokušavao da se IZVUČE!

Kristijan Golubović je pristao da pomogne Miljani Kulić da očisti toalet u apartmanu.

Kada je završio, Miljana je izmišljala nove razloge da on ostane. Želela je da joj on pomogne da poređa korpice, a on je pokušavao da se izvuče, ali bezuspešno.

- Kakva si ti sraćka od žene. Marija, vraćaj se, crna Marija - rekao je Kristijan.

- Budi tu - govorila je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta je sa tobom, kao da će neko da te ubije? - čudio se Golubović, koji je nastavio da pomaže Miljani.

- E, crna Marija... - nastavio je Golubović.

Miljana Kulić i Kristijan Golubović razgovarali su u apartmanu, dok su njihovi cimeri spavali.

Miljana i Kristijan sve češće provode vreme zajedno, pa mu se rijaliti učesnica poverava. Njih dvoje razgovarali su o Miljaninom bivšem dečku Danijelu Višiću.

"Pomozi mi da smršam, da crknu dušmani!", rekla je Miljana.

"Pa, što nisi nastavila da trčiš sa ovim (Danijelom)?", pitao je Kristijan.

"Ma, budala, istina je sve što je Zloćko pričao, drug gej mi je poslao sliku iz kreveta sa njim, sve sam videla. Ja bila sa njim samo da prebolim ovog", šapnula je Miljana.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:05 NIKOLIJA, VIDI TI SE TRUDNIČKI STOMAK: Pevačica kao AVION na novim fotkama, a fanovi sve PRIMEĆUJU!

Kurir