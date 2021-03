IMAM OŽILJAK OD NJENIH UGRIZA! Mina OTKRILA sve o tuči sa Tarom Simov: Udarila sam je u GLAVU i PLJUNULA JE: Svi su mi APLAUDIRALI

Mina Vrbaški je pričala Ani Bulatović i Lazaru Čolić Zoli o svojim tučama. Prvo se prisetila tuče sa pripadnikom obezbeđenja na jednom beogradskom splavu, koji je pokušao da je izbaci i nazvao je damom lakog morala.

- Od glave sam mu napravila šljivu, htela sam još. Šamarala sam ga, neki muškarci krenuli na mene, ja im zapretila, mene će da izbacuju sa splava. Rekla sam im: "Ovako k*rva bije". Dečko modar, jauče na travi. Kad sam došla kući, dobila sam temperaturu. Ovolika mi bila noga. Odveo me Stefan u hitnu, izvrnula sam nogu, povredila ligamente, stavili su mi longetu. Posle sam ga srela sa društvom u Alenovom lokalu, on kaže: "Ne sećaš se, vidi šta si mi napravila". Ja rekoh: "A ti si ti ta p*čka". Krenula sam da se svađam sa njim. On uzme čašu i polije me. Svi nas gledaju. Ja polivena, besna... Pitam se, da li da se opet pobijem sa njim. A došla sam sa drugaricom. Zovem gazde da ga izbace kao kera. Ja sela na njegovo mesto i vikala mu "Ćao". Nikad ga više nisam srela. Koliko puta sam se tako pobila sa muškarcima - govorila je Mina, pa ispričala kako se potukla sa Tarom Simov:

- Sećam se na jednom 18. rođendanu, zove me Tara da izađem, a tad nismo bile dobro. Pitam je šta hoće, ona došla razvaljena od života... Tu su bile dve drugarice. Ja izlazim sa splava, svi vide da ja izlazim besna, poređali se svi na prozore, gledaju šta se dešava. Dolazi ona, štanglica, a ja harambaša. Ona meni tu nešto, ja joj kažem možemo da se bijemo koliko hoćeš. Ona mi lupi šamar, ja njoj kroše. Kreće da me grize, imam ožiljak. Kako me je grizla, ja je fljusnem u glavu i pljunem je. Rekla sam njenim drugaricama da pokupe to malo smeće, da je ne vidim više. Ja se vratim na splav, svi mi aplaudiraju. Imam ožiljak od njenog zuba - ispričala je Vrbaški, pa nastavila da priča o još neki problematičnim situacijama.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:05 NIKOLIJA, VIDI TI SE TRUDNIČKI STOMAK: Pevačica kao AVION na novim fotkama, a fanovi sve PRIMEĆUJU!

Kurir