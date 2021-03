KARIĆ BRUTALNO GURNUO MISICU! Nije hteo da je SLUŠA, Jovana se slomila i satima lila gorke suze

Nakon što je čuo da je spominjala Vladimira Tomovića, Stefan Karić se žestoko naljutio na Jovanu Ljubisavljević. Njih dvoje su pokušavali da reše stvari i da se izmire, međutim, Stefan nije mogao da pređe preko pominjanja bivšeg.

Ona je sve vreme pokušavala da mu objasni šta se desilo, međutim on nije imao strpljenja, te ju je gurnuo od sebe, nakon čega je ona pobegla od njega.

Nakon toga, Tara Simov je došla do uplakane Ljubisavljevićeve, koja je pokušala da uteši prijateljicu.

- Ona sada ide i smeje se, priča kako je Igra istine bila top, a ja ću sada da plačem! ne mogu više, ne mogu d averujem kakv je to zlo je*eno - plakala je Jovana.- Šta je bilo - pitala je Maja.

- Ne mogu ispočetka da pričam. Danas su se posvađale Milica i Tara, i Bora je rekao da je Stefan je*ao Taru, a on se zakleo da nije. Svi su gledlai moju reakciju, i ja sma se smejala, i Vladimir mi u prolazu kaže: "Ko je koga je*o". I Monika je to čula, i rekla na igri da sam ja komentarisala Vladimira. On je tada na igri ustao i nije se ni vraćao, i videla sam da mu smeta, i nije hteo da jede i to, i odem u garderober, i on kao neće da priča sa mnom - dodala je Jovana.

- Ja odem u svoj krevet, i legnem kod njega, i on mi kaže da se sklonim, kao da sam ja neki ker. Ej, jedna Monika da mi uradi to. Nije me saslušao, nisam mu objasnila - dodala je Jovana.

kurir.rs

Bonus video:

00:12 STEFAN KARIĆ UHVAĆEN SA BIVŠOM DEVOJKOM! Ona izdominirala u mini suknji, a osmeh nisu skidali sa lica! STARA LJUBAV ZABORAVA NEMA!

Kurir