TARA PALI U RIJALITIJU! Simova dokazala reperu koliko ga voli: Ša ljubomoran na Mateju, a ona UNIŠTILA USPOMENE (VIDEO)

Tara Simov odlučila je da dokaže Nenadu Aleksiću Ša svoju ljubav, pa je odmah otišla po igračkicu, koja ju je asocirala na bivšeg, Mateju Matijevića, i zapalila ga u dvorištu.

"Zapalila sam Mateju! Zapalila sam bivšeg! Samo mi je žao što sam ga sad ugasila", rekla je Tara, pa se vratila da dovrši posao.

"Baš vam je zdrava veza", rekla joj je Sandra.

Podsetimo, nedavno se oglasio i Mateja Matijević na Instagramu povodom pominjanja njegovog imena u rijalitiju.

"Stvarno izbegavam da se oglašavam na konto sve već znate koje situacije, ali ovo prevazilazi svaku meru, izgovorene laži i uvrede na moj račun i sama sitaucija su mi blago rečeno fuj! Neka me neko upozna sa Matejom iz Zadruge 3 da mu udarim dva šamara. Nikad nisam "bio intiman sa drugaricom" niti zamerao neke pratioce na Instagramu, Bože me oprosti, svima je verovatno jasno koliko me briga za nju, i za njene drugarice i da ja kao nešto namerno njoj radim, au više prestanite i ti, i on", napisao je Mateja.

