ISPLIVALI DETALJI VRELE AKCIJE IVANA GAVRILOVIĆA I MILIJANE! Kamere sve zabeležile, a on je sada potvrdio: Dobila je šta je HTELA

Ivan Gavrilović i Milijana Bogdanović imali su novu vrelu akciju, a sada je on otvoreno pričao o tome, dok je Milijana sve vreme plakala.

- Bilo je vrlo lepo gledati vas. Ona je onako sela odnapred tebi, pa to njuškanje, cmakanje - rekla je voditeljka.

- Rekla je da uvek dobije ono što hoće, i rekla mi je da sam sad dobila ono što hoću i to je to. Htela je da me uteši malo, nije htela da me ljubi nego samo da sedne u krilo i da se slika. Ona mnogo voli da se slika. Ozbiljno vam kažem - rekao je Ivan.

foto: Pritnscreen/Happy

- Malo smo se svađali. Bila sam ljuta malo na njega. Kad prođe emisija ja sam shvatila da ne mogu da se ljutim na njega. Tako ću se mučiti narednih 6 meseci-rekla je Milijana.

- Jeste li vi sad zvanično u vezi? - pitala je voditeljka.

- Nismo. Mi smo bezveze - rekla je Milijana.

- Što se tiče ostave, tamo baš ne smem da idem. Nedelju dana nosim iste gaće. Šta ti Milijana govoriš da se ne snima? Kako Anđela zna šta je bilo sinoć? - rekao je Ivan.

- Ne ide u izlaz šta se tamo dešava. To je za privatnu upotrebu - rekla je Milijana.

Izneneđenje za njih je bio baš snimak iz ostave.

Dok je Ivan sedeo na stolici, prišla mu je Milijana i sela mu je u krilo. Oni su se ljubili. Govorila je kako se ne snima. Međutim, on je u jednom momentu poskočio sa stolice i rekao joj je da prestane da igra rijaliti.

Namerno si mi ovo uradila da se Marina šlogira kod kuće - rekao je Ivan.

- Šta mene briga za nju - rekla je Milijana.

- Izađi napolje-rekao joj je Ivan.

- Neću. Ne možeš da me teraš od sebe - rekla je Milijana.

foto: Pritnscreen/Happy

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

00:06 SVI SU VIDELI JEZIV DETALJ NA KSENIJI U TV EMISIJI PRE SMRTI! Slutilo na tragediju, a sestra Mia je sve RASPLAKALA jednim detaljem

Kurir