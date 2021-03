STIDI ME SE, A OČEKUJE NEŠTO OD MENE: Tara se ŽALI na Ša, otkrila šta joj sve smeta kod njega! VIŠE NEĆE OVO DA TRPI?! VIDEO

Tara Simov je pričala sa Sandrom Rešić o razgovoru koji je imala sa Nenadom Aleksićem Ša. Naime, Tara se požalila Sandri na to što joj Ša ne govori da je voli i što joj ne pokazuje to.

- On meni stalno šapuće, a nikada da mi kaže nešto lepo - rekla je Tara.

- Ti moraš da shvatiš da je za neke stvari još uvek prerano. On vodi računa o napolju - rekla je Sandra.

foto: Pritnscreen

- Njemu ne mogu da dokažem šta ja hoću i mislim, ali ne mogu o tome. Ja mu rekla da se on mene stidi a sa druge strane očekuje nešto od mene - rekla je Tara.

Inače, Tara i Ša su tokom noći imali žesteku raspravu.

- Moram da razumem, ono što moram, moram - rekao je Ša.

foto: Pritnscreen

- Bežiš od mene zato što tebi nije dobro, zato nisi došao za mnom posle žurke, kada sam ti rekla da ne mogu da slušam pesmu! Čorba mi je zalepio flaster, da se ne ljutiš - rekla je Tara. - Ti konstantno praviš ovo! Znaš šta je prošli put bio problem, čim se vide crte, to jeste dobro za leto, kada šetamo, ti i ja, ali ovde ljudi komentarišu da me ni treba dama, a ne ološ! To ja moram! Odvratno se osećam, meni je šokantno da smo goreli jedno za drugim pet meseci, uđem u vzeu, mislio sam da će da puca, e... - govorio je reper.

Kurir.rs/I.B.

