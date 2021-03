LJUBAVNI TROUGAO! MINA SMUVALA FRANA, A TEODORA IZVISILA: Njih dvoje nisu zaslužili da čuju moj GLAS, njoj HVALA što je drugarica!

Nakon Frana Pujasa, Mina Vrbaški je takođe došla u emisiju kako bi progovorila o odnosu sa njim.

Podsetimo, Mina i Fran imali su vrele poljupce u ranim jutarnjim satima, a sada su odlučili da otkriju da li su u vezi.

"On nikada mene nije ponižavao, niti me je spuštao, vređao kao neki muškarci, mi smo ostali u savršenom odnosu, malo smo se manje družili, jer je bio sa Paulom. Ovo nije osveta, kao što pričaju, da ja kujem planove, iskreno, nemam lošu nameru, niti želim da nekoga povredim, ja sam se, iskreno, šta me je najviše mučilo, to što je sa Teodorom sve i to je ono što me muči, što ja nisam mogla nju u oči da pogledam, zato nisam htela da ustanem iz kreveta. Ja kada kažem da me je sramota, oni se smeju, ali se to desilo. Jednostavno, od njega nikad nisam imala... Nismo bili loši i ako sam mogla drugima da dajem po sto puta šansu, smatram da mogu i njemu da dam drugu šansu, gde sam ja pogrešila i mogu neke stvari da ispravim, samo želim da mi bude lepo do kraja rijalitija. Sa njim ne mogu da imam probleme, ja nisam osoba koja će da mu brani", rekla je Mina, a potom je došla i Teodora Bilanović.

"Ja se ne bih muvala sa njim i provodila vreme da nije tako", rekla je Teodora.

"Mogu li ja reći? Prema njoj sam imao neke emocije, probudile su se opet, eto!", rekao je Fran.

"Posle sedam piva. Ja mogu samo da kažem da je ovo njihova sramota, ne moja, mogu Mini da se zahvalim, svoj krevet im mogu ustupiti, da se ne bi gurali. Pokazala se kao najbolja drugarica. Nisu zaslužili da čuju moj glas, ja sam svoje završila", pecnula je Tea.

"Više nemam problema, prošlo me je sve, opet jaka sam k'o pre. Ne znam više šta da kažem, i sama sebe iznenađujem", rekla je Mina.

