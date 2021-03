VARAO ME 2 GODINE, ALI MI JE BIO DEČKO, OTAC, MAJKA I DRUG: Sanja Stanković konačno progovorila o čuvenom BUBILIJU kog Matora MRZI

Sanja Stanković i Rialda Karahasanović imale su vreme samo za njih dve, te su se osamile i večerale zajedno, ali i pričale o ljubavnim problemima i životnim okolnostima koje su im se dešavale, te su tako htele bolje da se upoznaju.

Sanja je odbijala da pred kamerama priča o čuvenom "Bubiliju" njenom bivšem dečku na kojeg samo na pomen njegovog imena Matora pobesni, ali je sada napravila izuzetak.

"Meni je Bubili najviše priređivao iznenađenje, priredo mi je skok iz aviona sa padobranom! Žao mi je što u Dubaiju nisam skakala, ali ću ići opet pa ću skakati. Bez obzira na haos kako je sve to ispalo na kraju, da se ispostavilo da me je varao dve godine, ali on je bio tu kada je meni bilo najteže, pa ne mogu da mu zamerim neke stvari, bio mi je i dečko, i otac, i majka, i drug, i drugarica i sve mi je bio", pohvalila ga je Sanja.

