MISLIO SAM DA JE ŠMEKERICA: Mateja Matijević bez dlake na jeziku o vezi Tare i Ša! Bivša ga NALJUTILA što ga pominje!

Mateja Matijević poznat je ljudima zbog veze sa Tarom Simov u rijalitiju.

Ovom prilikom je prokomentarisao da li vidi sličnost između svog ljubavnog odnosa sa Tarom i njenog emotivnog odnosa sa Nenadom Aleksićem Ša.

foto: Printscreen

"Ne može da mi liči, ne vidim sličnost, nit sam bio oženjen, nit sam gradonačelnik. Suludo mi je da poredim. Prvih 6 meseci sam bio nem, dok nisam pre neki dan na Instagramu napisao ''Dokle više?''. Ne možeš da ustaneš u lajvu i da me vređaš, iskreno boli me uvo, nisam ljubomoran, ali ne možeš tako da se ponašaš. Ova kuća me prihvatila, tako da zaslužujem da se i moja pesma pušta tu, kao i sve ostale. Nemam više gram poštovanja prema toj situaciji, desilo se sve i svašta. Ne gledam na to kao sukob, mene to ne interesuje. On kao ljubomoriše, ne znam zašto. Mislio sam da je šmekerica, razočarao me, a on i ona zajedno me ne zanimaju. Ona me uzima u usta i pali vatru. Ne znam zašto me proziva", istakao je Mateja.

"Što se njega tiče, meni sve stigne šta oni kažu. On je do sada izbegavao, pa me nazvao ''Fifi'', a posle je ustao za stolom i izvinio se, a posle toga se ponavlja...", dodaje Matijević u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir