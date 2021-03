NEĆU RODITI DETE OŽENJENOM ČOVEKU, ZA 3 MESECA ĆU MU BITI ZVANIČNO DEVOJKA! Tara otvoreno o odnosu sa Ša, spomenula i njegovu ŽENU

Nenad Aleksić Ša i Tara Simov dobili su nekoliko pitanja koja se tiču njihovog odnosa, ali i reperove još uvek zakonite supruge, Ivane Aleksić.

- Šta je toliko strašno što si se zaljubio i zavoleo, to svakom može da se desi? - glasilo je pitanje.

- Kažu ljudi da je strašno, ali nije ništa strašno, to je prirodno, normalno, to se dešava, ne samo meni, svakome može da se desi, sad će biti da ja perem sebe, niko ne može to da bira kada će da ga pukne, ali eto desilo se, ja nisam nikada nikoga osuđivao - izjavio je Ša.

- U suštini rekao je kako treba, danas smo imali razgovor, bila sam malo žustrija, surovija, nikako da donese konačan zaključak, ja sam njemu rekla da nije strašno što se on zaljubioi zavoleo, neko splet okolnosti u kojoj se nalazimo, on kaže da je njemu bitno da je rekao da me voli, šta ima da se pravda ljudima, zašto bi pričao za stolom. U suštini, jedino za šta ima pokajanje, zato što je povredio svoju suprugu, za koju smatra da nije zaslužila, koja ga nikad nije povredila - izjavila je Tara.

Koja je razlika između vas i Tare? - glasilo je pitanje upućeno Nadici od strane gledalaca.

- Evo, što ja u oči sve pričam, ona je devojka, evo sad preko stola da sam izdala svoje dete. Koga ona da ne iritira? Evo razlike, ja sam čovek, ti nisi. Za tri meseca nećeš više biti devojka - govorila je Nadica.

- Nije potrebno je bilo šta da objašnjavate onom ko ne vidi razliku - dodao je Tomović.

- Ona vidi razliku, to su godine, težina i visina. Ja sam dobila status dobrog čoveka, vi status nikad niste dobili. Ja ću za tri meseca da budem formalno devojka, nekad i supruga. Razlika je ta što ja neću njemu roditi dete dok je oženjen - pričala je Tara.

- Ja sam poštovana, nikad u životu nije meni ružno rekao. Ne mogu za sebe da kažem ništa. Mi smo živeli na drugim mestima. Ne optužujem ja nju papirološki. Uvek ću da se mešam - rekla je Nadica.

- Ovo je žena koja je rodila dete oženjenom čoveku, on je priznao nakon godinu i po dana to dete, i video je tri puta - govorila je Tara.

