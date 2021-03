NOVI HIT KRISTIJANA GOLUBOVIĆA! On je konobare u Beogradu učio kako se pravi frape od banane: Niko u gradu nije znao šta je to

Kristijan Golubović se osamio sa Miljanom Kulić, pa joj tvrdio kako je zapravo on naučio konobare u Beogradu šta je frape od banane.

- Kažem mu: "Daj mi frape od banane", on me gleda i kaže: "Mi to nemamo!". Kažem mu, hajde u samoposlugu, kupi kilo banana, imaš led, kupi mleko, imaš ovde mikser i dođi da ti pokažem šta je frape" - pričao je Kristijan, pa dodao:

- I napravimo, i kažem mu: "Od danas kad ti tražim frape da znaš. Uvek su imali po 3 kile babana na šanku i samo ja pijem, niko u gradu nije znao šta je to!

