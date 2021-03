KAD BI IVANA UŠLA PROMENILA BI DOSTA STVARI! Zerina Hećo o TARI I ŠA: Ona ima 20 godina, ja ne bih imala želudac, oboje su krivi!

Bivša učesnica rijalitija, Zerina Hećo, komentarisala je odnos Nenada Aleksića Ša i Tare Simov, a osvrnula se i na mogućnost ulaska reperove supruge, Ivane Aleksić, u Zadrugu.

- Ja sam se tad i udaljila od njega, u Zadruzi 2 smo imali okej donos. Kada sam ušla on mi je tražio pomoć kako da se izvuče iz situacije. Rekla sam mu da se udalji od nje. Komunicirali smo preko stola, rečeno mi je da je to viđeno. Skrenula sam mu pažnju, ali videla sam da to ne pije vodu i onda sam se samo udaljila. Nisam htela da učestvujem u tome, baš sam iznanađenja njegovim ponašanjem - započela je Zerina.

Da njegova supruga nije ušla u ''Zadrugu 2'', da li bi se isto završilo kao sa Tarom?

- Da. Ne mogu reći da je zaljubljuve prirode, ljudi koji su pratili drugu sezonu, desio se konflikt iz druge sezone baš zbog toga. Kada je Ivana ušla, on se vratio u kuću plakajući, a onda ušao u četvrtu sezonu i napravio kataklizmu - rekla je bivša zadrugarka.

A da li ju je napolju varao?

- Dešavaju se stvari da se brakovi završe na taj način. Živ čovek se zaljubi. Njegov karakter je pod znakom pitanja, ja njega ne poznajem privatno - dodala je.

Kolika je Tarina krivica u tom odnosu?

- Tara ima dvadeset godina. Ne mogu da kažem da je okej to što je ciljano ulazila u otvoren odnos sa tim, ja ne bih imala želudac za to. Oboje su krivi, samo neko vuče veće posledice, neko manje - rekla je.

- Kada bi Ivana ušla dosta bi stvari promenila. I tada kad je ušla, to je bio krizni momenat, iako on kaže da je to viđanje dogovoreno po ugovoru. Ta tema je postala svakodnevica. To više nije šokantno kao što je bilo u prvoj sezoni. Malo je zabrinjavajuće, što se ljudi sada sprdaju sa tim.

- U rijalitiju se generalno desila mutacija, granice su pomerene. To nije do produkcije, to je do igrača koji ulaze u rijaliti. Svi ljudi su ove sezone spremni ušli. Pogotovo mlađi, meni se to ne dopada. Opravdanje je sve je to šou - zaključila je Zerina u emisjii Pitam za druga.

Kurir.rs/S.M.

Kurir