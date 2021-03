GOLUBOVIĆ SPUSTIO KULIĆEVU NA ZEMLJU: Izigravam joj bebisterku 15 dana iz sažaljenja, umislila je da je BOGOM DANA! (VIDEO)

Posle Marka Đedovića, Kristijan Golubović birao je najumišljenije osobe u Beloj kući.

Kristijan je prvo naveo Maju Marinković, a potom osuo "paljbu" po Miljani Kulić.

"Maja, Mišel, Miljana Kulić. Da počnem od Maje, umislila je da je tolika prep*čka, da će odnos sa muškarcem biti super. Toliko si grešaka zbog umišljenosti napravila, da te rođeni dečko ne poštuje. Ja sam se 70. puti jutros posvađao sa dobrim prijateljem zbog tebe", započeo je Kristijan, pa nastavio:

foto: Printscreen

"Mišel ne prihvata ni dobre stvari, a ne kritiku... Ja sam u odnosu sa Miljanom Kulić postao i čistačica i psihijatar i sve, dok je ne oteram u p.m. kao Maju i Čorbu i sinoć. Eto i Čorba, kuvar, k*rc kuvar. Kakav je to kuvar koji mi presoli jelo? Tako i odnosu sa Majom, on je kao superlativ ljubavnik, a kad treba da je priznao kao devojku, on je p*čkica. Ja Miljani 15 dana izigravam bebisiterku. Iz nekog sažaljenja... Pokušavam da joj objasnim da nije Bogom dana. Ona kaže: "Šta ja imam, a šta vi imate?". Ovde niste Bogom dani, došli ste da date sebe. Ona kaže: "Ništa mi nisu dali", a ima sve posebno. Šta hoće, da joj titraju? Ima sve uslove tamo, evo, Bogom dana. Gde je ona sada? Pet puta sam je probudio, čistio dvorište, nahranio životinje... Umislila je da je rijaliti zvezda koju ne mogu da zamene. Donekle je u pravu, takva budala se nikad neće naći. Ali mora da se da ovo šou. Ne može da se umišlja da je toliko velika. Kao sad kad bi se Đedović umislio da je novinar koji tako izveštava sa ratišta. Naglasio bih, Maja, veliko se umislila. Nije sve imati lepotu. To sam nabrajao, Maju, Mišela mog prijatelja, koji neće da prihvati ni kritiku, ni pohvalu, njemu niko ne treba... Isto se i Aleks bila umislila, na početku nije htela da čisti za druge, sada se menja na bolje. Budite umišljeni, ali u dozama, sve je zlatna sredina", istakao je Golubović.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir