MARIJA KULIĆ POTVRDILA DA MORA HITNO DA SE OPERIŠE ZBOG TUMORA: Otkrila sve o svom i Sinišinom zdravlju, sve KRIJU OD MILJANE!

Marija Kulić oglasila se i progovorila o svom i zdravstvenom stanju svog supruga. Naime, lekari sumnjaju da ona ima tumor limfne žlezde, te ona mora na hitnu operaciju. Oni kriju sve od ćerke Miljane Kulić, da ona ne bi doživela nervni slom.

- Non-stop sam sa Sinišom po lekarima. On je sada pod jakom terapijom, nadam se da će biti u redu kada se ciklus terapije završi. Još uvek smo u neizvesnosti kako će on sve to podneti. Teško mu je, pogotovo što ne može dugo da priča, nema glasa, a ni snage. Svi pitaju kada ću u Zadrugu, a ja moram da vodim Sinišu na terapije i da sredim svoje zdravlje jer su mi hitno zakazali operaciju - rekla je Marija za Star, prenose mediji.

– Sada u četvrtak imam zakazanu operaciju, pa ćemo videti posle kakvi će biti rezultati histopatologije. Radila sam biopsiju štitne žlezde i dobila sam nalaz da je taj deo benigni. Međutim, limfna žlezda na vratu mi pravi problem, na biopsiji nije moglo da se vidi ništa iz tog uzorka, da li je maligno ili benigno jer mora u celosti da se odstrani ta žlezda i da se pošalje ovoga – rekla je zabrinuta Marija, a Siniša nije imao snage ni reč da izusti.

– Nisam dobro i ne mogu više ni da pričam. Jednostavno nisam u stanju da govorim sada – bilo je sve što je Siniša uspeo da izusti.

Najteže od svega im pada što Miljana ne sme da sazna šta se dešava, jer bi sigurno doživela nervni slom, pa će od nje još neko vreme morati da kriju svoje zdravstvene probleme.

