DOK IVAN GAVRILOVIĆ VARA SUPRUGU MARINU U RIJALITIJU, ONA MU ČUVA RODITELJE! Oglasio se pevačev prijatelj: SVI SU OČAJNI!

Ivan Gavrilović, učesnik rijalitija "Parovi", uplovio je u emotivnu vezu sa Milijanom, nakon čega je njegova supruga Marina rešila da se razvede.

foto: Printscreen/Happy

Iako se nadao da do toga neće doći, kada ječuo šta njegova žena ima na umu, izneo je šokantne detalje iz dvog bračnog života.

- Sad sam otkrio da negde duboko u sebi nisam bio srećan. Falila mi je toplina, falila mi je ljubav. Nežnost mi je falila od Marine. Ona ume da bude hladna. To mene konkretno boli. Jedna topla reč može mnogo da znači - izjavio je denser, dok je Marina odlučila da se javno ne oglašava.

- Ne znam šta se Ivanu desilo, on i Marina su bili kao jedno i on je svestan koliko puta je ona njemu opraštala. Da mu pređe preko javne prevare, mislim da je mnogo. Klinci su mu očajni, pa Milijana je samo godinu dana starija od njegovog sina, bukvalno može da mu bude ćerka. Zbog čega je on brak preko 25 godina stavio na kocku, zbog klinke koja juri dede - započinje Ivanov drug.

- Marina je lafčina, njegovi majka i otac su bolesni i ona ih gleda i brine o njima. Svi su očajni zbog Ivana, ne mogu da veruju šta radi. Nema tih para da se on tako javno blamira. Marinu boli to što on ne razmišlja kako će deca nakon svega. Jel treba da ih drugari zezaju zbog tate koji se javno hvata i ima odnose sa devojkom koja je njihovo godište. Strašno, ja Ivana znam iz osnovne škole još, sa Marinom je prošao sito i rešeto, a sada je blati i gazi po njoj. Priča kako je ona hladna i kako on nije bio srećan u braku. Niko nije na njegovoj strani, a Milijanu niko neće da prihvati naravno. Ostaće bez svih i bez svega - objašnjava Gavrilovićev drug.

foto: Pritnscreen/Happy

Kurir.rs/S.M./Srbijadanas

BONUS VIDEO:

01:22 VENDI: Ne treba iznositi prljav veš u javnost

Kurir