MILJANA NAPASTVUJE SVAKOG KOG VIDI: Janjuš BRUTALNO isprozivao Kulićevu u emisiji zbog odnosa s Kristijanom, ona se pravdala!

Marko Janjušević Janjuš i Miljana Kulić ušli su u nov sukob, nakon kog je Miljana ispričala sve o odnosu sa Kristijanom Golubovićem.

- Miljana, mislim da si jako seksualno napasna osoba, opterećena seksualnim odnosima. Napastvuje svakoga koga vidi, biće teško ljudima ovim muškim - iskritikovao ju je Janjuš, na šta je Kulićeva burno reagovala:

- To je njegovo mišljenje, on je oženjen čovek, ja ga ne gledam na taj način - pravdala se Miljana, a potom se osvrnula na svoj odnos s Kristijanom Golubovićem i spekulacije zadrugara da se zaljubila u njega.

- Prvo gledam dve stvari - ženu i godine. Da mi je zanimljiv i da želim da provodim vreme sa njim, da, želim. I onda zadrugari spekulišu kako ga ja hvatam, da guram nešto i pozivam da uđe u toalet... To su jako mizerni ljudi, mizerne zadrugarke koje svoj k*rvarluk žele da operu, to što su bile sa oženjenim muškarcima žele da operu preko mene. Ja se sa čovekom družim, zanimljivo nam je, pravimo šou, bitno je da narod vide - rekla je Miljana u Magazinu In.

