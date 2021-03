IVA I ŠOPIĆKA SU MOTOKULTIVATORI, A MISICA JE MERCEDES Osman KARIĆ uporedio bivše snajke sa sadašnjom, podržao vezu sina i Jovane!

Osman Karić oglasio se za medije i prokomentarisao vezu svog sina Stefana i Jovane Ljubisavljević, a osvrnuo se i na bivše snajke, Ivu Grgurić i Ivanu Šopić:

foto: Printscreen/Instagram

- Što se mene lično tiče, a mog mišljenja o vezi Stefana i Jovane Ljubisavljević, mislim da tu ne bih nista dodavao ili menjao. To je jedna sasvim normalna veza sa svim normalnim propratnim detaljima, kao sto su opipavanje pulsa, nedavanje u potpunosti jedno drugom, ljubomora, što je na kraju krajeva i primer za jednu čvrstu vezu. U suprotnom bi radili sve kontra, u želji da se dokažu u toj nekoj lažnoj vezi kao mnogi tamo koji raskidaju veze i posle pola sata ulaze u veze sa partnerima koji su ih do juče ponižavali na sve moguće načine. Znam da veza Stefana i Jovane nije fejk, ali opet moram reći, Stefan je oprezan, podučen nekim svojim bivšim vezama koje su ga koristile za svoju korist - počeo je Osman.

foto: Printskrin/Instagram

- To su bile devojke bez emocija, empatije, devojke koje su zarad svoga cilja gazile po leševima. Opet kažem, Stefan je tu kriv, niko ga nije terao, bio je naivan, što se ne može reći da je i sada godinu dana kasnije. Sto se tiče Ive i Šopiceve, da, eto da me niste podsetili totalno bih zaboravio da postoje i poređenje Jovane sa njih dve... mislim da je poređenje u svakom slučaju te reči nemoguće, to vam je kao da ste uporedili dva motokultivatora sa mercedesom. Daleko od toga da imam nešto protiv motokultivatora, ali jednostavno nemam njivu da bi mi bili svrsishodni - završio je Stefanov otac.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs

