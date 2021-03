TAKI SE UKLJUČIO U RIJALITI PA OČITAO MAJI LEKCIJU: Skloni se od Čorbe, PRESTANI DA PLAČEŠ, nisam te vaspitavao da se ponižavaš!

Maja Marinković dobila je poziv sa svojim ocem Takijem Marinkovićem, koji joj je pored podrške uputio i brojne kritike:

foto: Printscreen/Pink

- Halo, Majo! Da li me vidiš, ljubavi? Kako si? Sve je super, sine. Slušaj me i gledaj me dobro. Prestani da plačeš, pod broj jedan. Izdigni se, da li sam te tako vaspitavao da se tako ponižavaš? Skloni se od tog dečka, vrati se u horizontalu, svi te volimo i dalje! - govorio je Taki.

- Izvini ako sam nešto loše uradila - plakala je Maja.

foto: Printscreen/Pink

- Nemoj da dozvoliš da te neko ponižava i gazi. Kiki, brate, budi uz moju Maju! Budi stara Maja, najbolja si kada si sama. Sklonila si se od jednog, a otišla si drugom. Zamisli kako se ja osećam kada plačeš? Ko je tebe vredan? - govorio joj je Taki.

