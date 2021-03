SVI SMO NA IVANINOJ STRANI, ŠA JE PROLUPAO! Rijaliti učesnici ne podržavaju vezu Tare i repera, kažu da je sve KATASTROFA!

Foto: Printscreen/Magazin In

Javna preljuba Nenada Aleksića Ša, koji se pred milionima gledalaca zaljubio u dvadeset godina mlađu Taru Simov i sa njom otpočeo vezu, uprkos tome što je u braku sa Ivanom Aleksić, šokirala je kako javnost, tako i rijaliti učesnike.

Prva je o tome govorila Miljana Kulić kojoj je žao žene repera Ša."Meni je najviše žao Ivane, supruge zvanične Nenada Aleksića Ša, zato što sve to mora da gleda... A on je zarad klinke od dvadeset godina, što bi rekao Čorba - mesa nekog, ostavio sve i zaboravio šta ga čeka napolju... A kad se bude osvestio, biće kasno", istakla je Miljana.

"Žao mi je Ivane koja gleda sve ovo, kao što je moja žena gledala neke situacije... Katastrofa svih katastrofa! Da iko od nas u "Zadruzi" i miliona gledalaca pomisli da tu ima budućnosti... Tu nema ništa!", šokiran je i Janjuš.

"Svi podržavamo Ivanu u ovoj situaciji, svi smo na njenoj strani, ona ništa nije kriva, ali... Sve se dešava s razlogom. I ona treba da digne glavu gore i da ide dalje", zaključila je Jovana Ljubisavljević, dok se Stefan Karić osvrnuo i na Ša i njegovo ponašanje.

"Meni je žao i njega što je prolupao! On je sto posto prolupao, on nije sav svoj", rekao je Karić u emisiji "Magazin in".

