BRENDON PLANIRAO POLJUBAC U USTA SA BOROM I PRE ULASKA U RIJALITI: Sve sam osmislio! Neca gleda i kipti od BESA (VIDEO)

Branislav Radonić Brendon progovorio je o poljupcu u usta sa Borom Santanom.

Naime, Brendon kaže da je to sve bio deo njegovog performansa.

"To je performans koji sam ja osmislio pre dolaska u Šiamnovce, ja sam to lroditeljima rekao da ću uraditi tako nešto, to je bilo zezanje između mene i Bore. Uradio sam to zato što sam u mogućnosti. Ove godine ne pravim produkte, nema kandidata za to. Ja sam odlučio da se osvetim Neci", izjavio je Brendon.

foto: Printscreen

"Svi dobro znaju, svi su gledali, to sad kad pitate sočni poljupci, nikad ga niste povezivali kada se grlio sa muškarcima. Ja sam mu dozvolio zato što je Brendon Brenda, uvek sam govorio o njemu sve najbolje, u Zadruzi 2, kada ste mi doveli transvestita, kada sam se nameski poljubio na blic, nikakav problem mi nije bio. Meni je Karić rekao sutradan da smo se mi stvarno poljubili, kada sam video klip, meni je to cirkus bio. Kada sam bio na Tajlandu, kada sam video transvestite, nijedno veče se nisam napio, ne znaš da li je muško ili žensko. Ja nikakav problem nemam, mi smo se poljubili na blic", objasnio se Bora.

foto: Printscreen

"Meni je bilo teško, jer me je ponižavao, a ne zbog toga što su se poljubili. Meni nije bilo lepo, tek ćeš videti kako ću ti se usr*ću ti u život", poručio je Neca i priznao da je bio ljubomoran kada je video poljubac.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir