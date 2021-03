BORA NAJAVIO BRENDONU DA SE NEĆE ZAUSTAVITI NA POLJUPCIMA! Santana izložio svoj plan, Radonić se uplašio: SRAM TE BILO! (VIDEO)

Prošlog utorka nastao je pravi haos kada su se Bora Santana i Branislav Radonić Brendon tri puta poljubili. Kada se ova tema pokrenula, Bora je izgoreo, ali je sada odlučio da sve preokrene na šalu.

foto: Printscreen/Pink

- Sledeći utorak simulacija s*ksa - rekao je Bora.

- Na šta ja vama ličim, da simuliram odnose u rijalitiju - govorio je Brendon.

- Stani, zamislila sam, Brenda, suknjica i samo je podigneš, ne moraš da je skineš - rekla je Maja.

- Sram te bilo - poručio je Radonić.

foto: Printscreen/Pink

- Crveni karmin, plava perika, nema skidanja - nastavila je Marinkovićeva.

- Samo podignemo i to je to. Idemo do kraja. Da te povučem za kosu - govorio je Bora.

- To što smo se poljubili, to je bilo drugarski - pričao je Brendon.

- U utorak te šibam po b*lji, neće ti biti dobro - poručio je Santana.3

