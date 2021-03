PRIČALA SAM DA NEĆU BITI LJUBAVNICA, A ON DA NEĆE OSTAVITI SUPRUGU! Tara ispričala kakav je njen odnos bio sa ŠA pre veze! VIDEO

Tara Simov otkrila je Alenu Hadroviću kako je izgledao njen odnos sa Nenadom Aleksićem Ša dok zvanično nisu bili u vezi:

- Pre Nove godine, u novembru, ja samo legnem i osetim ovo. Ne ispod ćebeta, nego ovako me je uhvatio za ruku. To je bilo pre emocija. Ja ga pitam šta radi, on kaže fali mu pažnja. Ne pušta me, nije hteo da mi pusti ruku. Onda šta je još bilo, ja sam u jednoj situaciji mislila sam da sam nešto pogrešno protumačila. Legla kod Anje i Cveleta, napisala mi na papiriću da mi je to mučenje i da neću da nastavljam nešto što nema perspektivu. Stavila mu u majicu, on otišao kad je bila "Igra istine", bacio ga u WC šolju i ništa mi nije rekao. Dva dana nismo pričali na tu temu i ja sam mislila da nije uzvraćeno - pričala je Tara.

- Maja i ja smo primetili šta se dešava, nego smo se pravili tupavi. Zabranjena ljubav - rekao je Alen.

- Predivne momente smo imali. A stvarno jeste (zabranjena ljubav). Planirala sam kad izađem da Sara moja nađe meni neki stan, da imam veliku dnevnu sobu, da budem krem i bela, sve sam zamislila, da bude pored mog frizera Gagiše... Znala sam da se znaju neke stvari (napolju), ali nisam znala da se vidi sve. On mi priča da ustanem i da lažem, a ja ne mogu da lažem. U našem razgovoru se nikad nije spominjalo da će on ostaviti suprugu. Ja sam pričala da neću biti ljubavnica, a on da neće ostaviti suprugu. Zato smo se i svađali. A bez ijednog dodira, poljupca. Jedine dodire koje smo imali za pet meseci je bilo kad me je uhvatio ispod ćebeta i igrao mi se sa stopalom... - dodala je Simova.

- Rekao mi je Fran da ga je udavio, jedno veče kad nisam tu. Da je ispričao Franu od A do Š. Znaš koliko u našem odnosu ima detalja. On je bio ubeđen da Fran sve zna, a ja mu pričam da ne konta ništa. On je bio ubeđen da Fran sve zna i da njemu u inat radi stvari sa mnom - pričala je Tara.

Onda je zamolila Alena da zakloni kameru, pa je rekla nešto kroz šifre o Ša.

- Ša nije hteo da se razvede, ja nisam htela da budem sa njim dok se ne razvede. Baš smo imali glupe svađe i rasprave - dodala je Simova.

