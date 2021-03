REPEROVA PORODICA NEĆE DA ČUJE ZA TARU! Nenadov prijatelj otkrio sve: Nema njemu sreće pored nje, a Ivani nikako nije dobro

Prijatelj Nenada Aleksića Ša, koji poznaje repera od treće godine, prokomentarisao je njegov odnos sa Tarom Simov.

Ja lično imam problem, ne mogu da kažem da sam svetac, ima nekoga napolju,.. Desilo se i to je u redu. Da je on ušao u vezu sa Tarom, gde nema suza, pljuvanja, svađanja i vređanja, ja bih rekao Nenade odabrao si nešto za sebe što misliš... Znate, kada ostavljate nešto, treba da krenete na nešto što je bolje, a on ima suze, zarad šest poljubaca što su lepi, a posle 160 minuta suza zbog kojih proklinješ - govorio je Nenadov prijatelj Boban u emisiji Dušice Jakovljević, pa dodao stav porodice:

foto: Printscreen

- Ja ću vam odmah reći, Zoki je neko ko je, oni su iz razvedenog braka, on je uvek bio za klince tu, nije imao svoj život zbog klinaca, on ima i brata Peđu, oni su bili kompaktni, on je u ovoj vezi, koliko traje, nije za sedam godina ima takvih svađa, njegova porodica stoji sa obe noge na zemlji kažu "Neša je njihov i zauvek će biti njihov i uvek će biti Neša iza kog oni stoje", mole se da ostane tamo, da ne bude na krovu, to im ne treba u životu, sve sem veze sa Tarom.

Sa Ivanom se to desilo, zašto, ne znam ni sam, moralo je da se desi ili pre ili posle Zadruge, ako je moralo da dođe do toga da se raziđu. Toj ženi nije dovro, ja sam Ivanu video dva, tri puta u životu. Porodica ne odobrava vezu sa Tarom, jer ne vide sreću u svom sinu i bratu, on nije srećan, kad on tuguje, kad on spominje šta je ostavio zbog nje, to je kajanje! Tara nije kriva nijedne sekunde, on je odabrao nju, je l' tako?!

foto: Printscreen

