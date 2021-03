IMAM NALETE JEZE, NISAM NIŠTA PITALA RODITELJE OD ŠOKA: Ljubisavljevićeva otkrila svu INTIMU, a cimerke joj OČITALE LEKCIJU! VIDEO

Jovana Ljubisavljević nedavno je imala razgovor sa ocem, koji ju je posebno potresao.

Lepog Miću zanimalo je šta su pričali i upitao je Jovanu zbog čega misli da je Ana Bulatović "loš čovek".

"Nije me ništa pogodilo, ceo razgovor je bio pozitivan, jednostavno kada čujem osobe koje me razumeju i znaju i koje su mi dali potpunu podršku. Ja sam se izgubila ovde, a moram konstantno da se objašnjavam i pravdam, uopšte nisam bila srećna niti ispunjena, to je promenio Stefan, kada smo ušli u vezu. Malo sam se plašila kako će oni reagovati, iako sam znala u dubini duše da me podržavaju. Ja nisam stigla ni da ih pitam da li sam ih razoćarala od šoka i stresa, samo sam videla da mi nema brata, ali su mi rekli da je kod devojke. Ja sve skupljam u sebe, često imam nalete jeze, ne osećam se dobro, ja sam toga svesna, ali nije lako živeti sa ljudima koji te nisu razumeli na pravi način. Ja sam jako prihvaćena, druželjubiva, a ovde mi je teško, jer kao da pričam kineski", izjavila je Jovana.

foto: Printscreen

"Ana je loš čovek, ja to nisam izjavila, malo sam burnije reagovala, jer imam fobiju od ljudi... Ana možda nije mislila ništa loše, ali svako sa kim nisam dobra... Ona sad kao podržava vezu, ja znam da ne mislite dobro ovoj priči, jer meni taj tonalitet meni ne odgovara, ona je izjavila da će uvek biti na strani Stefana, da ja nisam normalna", dodala je misica.

"Jovana kada je došla, bila je vidno uplakana, ja nisam bila na tom pozivu, jer bi bilo jako namazano. Ona je počela da plače, da joj bude teško, a pre toga sam rekla da je bitno da sam podržala Stefana. I jeste mi drago, nisam imala ništa protiv tvoje veze, niti sam spletkarila", pravdala se Ana.

"Ja nikome ništa loše nisam uradila, a svi govore ovo", ubacila se Jovana.

"Ja sam došla i pozvala Stefana, jer nisam mogla da je zagrlim, jer je licemerno, došla sam do tebe i rekla sam ti da je u garderoberu, ti si rekao da je pustim da se iskulira", rekla je Bulatovićeva, što je Stefan potvrdio.

"Ti imaš potrebu da budeš dobra sa ljudima, to je tvoj problem, ne moraju svi da te vole, hvala Bogu da me svi ne vole, ja to uvek kažem. Bolje i tri iskrene osobe pored govornice, nego deset lažnih", izjavila je Rialda.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir