DA STE MI MAJKA, JA BIH VAS SE ODREKAO ZBOG REČI O LUNI ĐOGANI: Kenan ŽESTOKO odbrusio Nadici, Tomović branio Kijinu mamu! (VIDEO)

Kenan Tahirović uputio je grube reči Nadici Zeljković, a Vladimir Tomović stao je u njenu zaštitu.

- Mali budžet Nadici. Mnogo ste se promenili, slušao sam kako komentarišete moju devojku i kakve uvrede ste joj uputili dok sam bio napolju. Ono što ste rekli za Lunu Đogani, da ste mi majka, ja bih vas se odrekao - govorio je Kenan.

- Ovo je rijaliti, samo opušteno. Vi ne znate, koga briga šta boli majku Kije - rekla je Nadica.

- Nisam ništa smislio da kažem, a izgledalo je kako sam očekivao. Rekao sam sebi da li postoji šansa da čovek priča, a da posle nekog vremena pokaže pravog sebe. Danas si poklekao, a poenta je što si suvišnim pričanjem napravo ozbiljnu grešku, za koju treba da se izviniš. Jer, reći nekome da bi se odrekao roditelja, Nadice kao majke, to je ozbiljan kiks. Čovek ovde može 10 sati d g ovori, a da napravi katastrofalnu grešku. Ne sudi ja sad,a niti sudim Nadici da li je ona u pravu, ali eto, ja sam morao da kažem da je ona žena sada na deset frontova. Znam da se niko lakše roditelja ne odreče kao ti sada. To nikad au životu čuo nisam, ali da se najsvetije osobe koja je nama ikona nad ikonama, neko bise nje odrekao zbog jedne rečenice. To više nema veze sa tim ko je čiji fan i ostalo. Ako postoji osoba nalik na osobu koja bi to uradila, onda... Da si ti pričao oniliko koliko sam oričao ja tebe ne bi opralo, ali ti si takav kiks napravio, a još gore je da sada ne osećaš gram pokajanja - komentarisao je Vladimir.

- Ja sam samo njoj hteo da dam do znanja da je najstrašnije pogrešila - dodao je Kenan.

- Da si ti nju matorao, ja bih rekao bravo, a ti si matirajući nju, matirao sebe! Treba da se ženi, ali i sebi izviniš - nastavljao je Vladimir.

- 40 ljudi ovde pokušava da utuvi u glavu d aje pogrešila, jer bi time zadovoljila svoju ćerku - dodao je Kenan.

- Ja sam ponosan na nju - rekao je Tomović.

- Ja sam samo rekao da bi je to dotaklo, ona se bori kao lav! - vikao je Kenan.

- Ja sam to doživela drugačije, ljudi su možda i u pravu, ja sam to negde zaledila, i napolju, to što se dešava supruzi, ja sam to doživela tako, kroz to... Pokušala sam da zaledim to moje, vi iz keca to treba da komentarišete, a ja, zato što sma učesnica četvorke, ja sam to zato tako i rekla. Ja smao neke stvari ovd evidim, sve me podseća, samo mama da mi se ne sekira - dodala je Nadica.

Kurir.rs/S.M.

