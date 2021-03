NIKOGA NEĆU DA VUČEM ZA RUKU, VLADIMIR SE PLAŠI VEZE: Paula Hublin otkrila detalje RASKIDA, pukle je emocije! (VIDEO)

Paula Hublin došla je u Rajski vrt kako bi pričala o krahu svoje ljubavne veze.

Rijaliti učesnica je prvi put pričala Drvetu Mudrosti sve o vezi sa Vladimirom Tomovićem.

"Emotivno sam jako loše, nije mi jasna situacija sa Vladom. Shvatam ga za neke stvari, on mi je rekao da mu ne treba još jedna slaba tačka ovde, ali on je druga osoba kada smo sami. Stvara mi to stres. Kao sada mu je čaša problem", pričala je Paula.

"Ja mislim da on nije ovakav napolju, mislim da su mu se desile neke stvari koje nije očekivao, on sada beži od toga. On se plaši da se zaljubi jer onda pokazuje svoju slabost, a on to ne želi. On bezi od sebe i od veza ovde. Njemu je sa mnom lepo i ja to vidim i osećam, ali ne znam, meni je ovo katastrofa. Ja u vezama ne razmišljam šta će ko biti i kako će mi biti", rekla je Paula.

"Neću ja nikoga vući za ruku da se borim za tu vezu, on ako hoće da se bori može. Može mi biti žao ili svejedno, ali on to ne može da zna. Ja sebi neću praviti ovde sebi pakao zbog povređenosti koju sam imala", pričala je Paula.

