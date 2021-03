ŠA JE SULTAN OD METAR I PO, TARA JE VEĆA MUŠKARČINA OD NJEGA! Kristijan tešio UPLAKANU Nadicu zbog svađe s PRELJUBNICIMA! VIDEO

Nadica Zeljković imala je emotivni slom zbog svađa sa Tarom Simov i Nenadom Aleksićem Ša, a tešili su je Milan Janković Čorba i Kristijan Golubović.

- Ljudi mene ne shvataju, da mi tu, šta god da ti se desi, ništa ne zadržavaš u sebi. I kada ja kažem da pada kiša, da je sunce, ja tako razmišljam. Da sam drugačije mislila, ja bih pukla. Mi nismo takva porodica, i onda nam se desilo to, ali dešava se sve! Nenadano je došlo, ali to je njihova veza, problem, sve smo to... Ne znam, naš moto je, neka svako ide svojim putem, i onda ja budem loša majka jer ja ne mogu da mrzim tuđe dete. Oni rade to da ja treba da mrzim nekog - žalila se Nadica.

- Izgovorila si svoj život, pogrešne reči. Ti sama teraš ljude da se svađaju. Vi sada treba da budete svesni kakvo ste dete izveli na put, šta ste stekli. Ne može niko ko ne može da iseče paradajz na pola tebe da poremeti - govorio je Čorba.

- Nikoga ništa ne pogađa, ni kako se oseća ona žena napolju. Ali Čorba... Taj bezobrazluk, ta bahatost... Jasno je meni kakvi su - dodala je Nadica.

- Nadice, ti imaš 60 godina, a ne sa jedne teme na drugu da ideš - dodao je Čorba.

- Ja sam samo pravedna prirodno, ja to u sebi ne mogu da podnesem - rekla je Nadica.

- Treba da poštediš sebe - dodao je Janković.

- Kunem se životom, neću da prestanem da ih komentarišem dok sam ovde. Mi se izvinjavamo da li sam nekog uvredila, a on meni izigrava... A mene se kao odriče, a sa ocem nije razgovarao 6 godina - dodala je Nadica.

- Sve su sami rekli o sebi - dodao je Čorba.

- Sultan od metar i po, a glas ko da je popio helijum. Ona veća muškarčina od njega. Da sam slobodan, zbario bi je za osam minuta. Ona sočnije gleda na Čorbu - dodao je Kristijan.

- Trebala si da kažeš da je ona nemerljiva u bolu koji je nanela mojoj ćerki - nastavljao je.

- Ja sam samo pogrešila jer nisam rekla kec i četvorka. Ja ne mogu da mrzim, ja samo ne želim da ih vidim. Samo da si video moje dete kako se kida na mestu zločina - nastavljala je Nadica.

- Kako neće, ceo život će to da ti se vraća. Nemoj da plačeš - govorio je Kristijan.

