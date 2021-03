ŽIVEO SAM BAJKU SA IVANOM, SAD ISPADAM PSIHOPATA: Nenad Aleksić Ša ponovo u BEDAKU zbog žene, plaši se izlaska iz RIJALITIJA!

Nenad Aleksić Ša, Ermina Pašović i Marko Janjušević su razgovarali u prostoriji za pušenje, gde je reper izneo svoje najveće probleme cimerima iz Bele kuće.

Naime. on se sve vreme žalio, dok su ga Ermina i Janjuš bodrili da nastavi napred, uprkos svemu.

"Ja nisam glup ja znam sve, ja ne bežim od problema nego samo želim da se smirim. Znam šta me čeka kada izađem napolje, čeka me razvod, osude i svašta. Ponižavanje me čeka, a ja sam jedini koji sam izgubio sve i ispadam psihopata! Ja sam ispao loš i meni nema odbrane. Ja sam uz Ivanu sve napravio, ona je bila uz mene i sve smo zajedno stekli, porodica joj je super, porodica bajka, sa njom sam živeo bajku!", žalio se reper.

foto: Printscreen

"Ja tebe sve slušam, i taj tvoj problem koji imaš, moje je bio isri, ali puta deset! Imam dete, nemam stan, živeo sam kod žene, video si šta mi se desilo. ja sam napolju bežao i menjao lokacije, da bih došao do stadijuma da se ubvijem, ja sam udrao glavom i moj mozak nije imao funkciju i zvao sam ženu da mi pomogne, jer sam odlepio", rekao je Janjuš.

"Ti ne možeš tako da toneš, ostani ovde i bori se. Ja sam htela par puta da te urnišem, ali sam se suzdražavala. Svako ko te voli, i nastaviće veruj mi. Ostani ovde i barem uzmi taj novac koji si zaradio, da ne bude sve za džabe", savetovala ga je Ermina.

"Ja sam svestan svega i sam sebe krivim za sve! Mene najviše brine jer ću napolju biti najgori, a nisam najgori i to će me sahraniti", dodao je Ša.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir