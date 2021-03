ŠA POČUPAO TARU! Vrištala na sav glas, reper zapenio: Ona od mene pravi PSIHOPATU, a imao sam brak iz BAJKE (VIDEO)

Ljubavni jadi Nenada Aleksića Ša i Tare Simov danima remeti mir u rijalitiju, a u jednom trenutku oženjeni reper je slučajno ili namerno počupao svoju devojku.

Naime, reperu je zasmetalo to što je zadrugarka zamolila Stefana Karića da joj pričuva piće, a potom i pozvala Frana Pujasa u krevet sa njima.

Šeper je hteo da razgovara sa Tarom i dok je pokušavao da joj skine traku za oči, počupao ju je. Tara je vrisnula, odmah je pobegla u izolaciju. Reper je ni tu nije puštao na miru.

- Neka me ostavi na miru. Ja ne mogu ovo više... - jecala je zadrugarka, dok se Aleksić na drugom kraju imanja žalio Marku Janjuševiću Janjušu zbog odnosa sa Tarom.

- Ja nisam glup ja znam sve, ja ne bežim od problema nego samo želim da se smirim. Znam šta me čeka kada izađem napolje, čeka me razvod, osude i svašta. Ponižavanje me čeka, a ja sam jedini koji sam izgubio sve i ispadam psihopata! Ja sam ispao loš i meni nema odbrane. Ja sa uz Ivanu sve napravio, ona je bila uz mene i sve smo zajedno stekli, porodica joj je super, porodica bajka, s njom sam živeo bajku! Ja sam svestan svega i sam sebe krivim za sve! Mene najviše brine jer ću napolju biti najgori, a nisam najgori i to će me sahraniti - jadao se Ša.

kurir.rs

