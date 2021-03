NENAD ALEKSIĆ ŠA VARAO JE ŽENU SA IVANOM KRUNIĆ? Repera optužili da je pre Tare Simov bio u ŠEMI sa pevačicom! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša je ustao posle Rialde Karahasanović, a prvo je progovorio o sukobu sa Lepim Mićom i Stefanom Karićem, koji je nastao kada je Ša karikirao govor Dragane Mitrović.

"Ja karikiram i nastaviću da karikiram ljude koji me iritiraju. Draganin govor me iritira i to je tako. Svi znaju da nemam ništa protiv ljudi, nacija, u svakom sam gradu, svakoj državi, svi me ugoste", pričao je Ša.

"Ja nisam hteo da te ukanalim, to sam rekao i Jovani kada je karikirala. Meni je to ružno", dodao je Karić.

foto: Printscreen

"Što se tiče te buke, to je bilo kratko, ne u sobi, pričao sam ovde, ja sam prvi koji to poštuje, prvi koji ne diže frku u sobi, ne pravim sr*nja nikad, to ne možeš da mi prepišeš, Dragana. To je jer sam rekao u emisiji da si najiritantnija osoba", nastavio je reper.

foto: Printscreen

"Što se tiče sukoba sa Nadicom, stojim iza toga da se kajem, od mene neće ćuti više nijednu ružnu reč. Svađa imam najviše sa Tarom, rešavamo kako ih rešavamo. Što se tiče rasprava sa ljudima, imam ih za stolom", nastavio je Ša.

"Ivana Krunić mi je pričala da si bio sa njom. Pre Tare si varao Ivanu sa Ivanom", ubacila se Miljana.

"Nisam. Pevala mi je prateće vokale", odgovorio je reper.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir