TO SE NAPOLJU PLAĆA 300 EVRA Tomović i Anđelo otkrili Rialdi da je ŠA pričao da ona OPŠTI ZA NOVAC, reper se kleo da nije! (VIDEO)

Rialda Karahasanović odlučila je da stavi tačku na priče koje kruže o njoj u rijalitiju, pa se obratila zadrugarima na porodičnom sastanku.

foto: Printscreen/Pink

- Dugo sam razmišljala da li da pričam ovo, ali pošto se o tome stalno priča, da li ja p*šim, ližem razne organe... Ja sam javna ličnost, svesna sam da će da se priča svašta. Da sam polno opštila za novac, sigurno ne bih bila u dugovima i ovde sa vama - započela je Rialda.

- Ja sam čuo da je Rialda dužna 1.000 evra, ona je rekla šta je 1.000 evra, da je ona dužna 20.000 evra i da ne beži od toga. Bila je priča da Ša, Anđelo i Vlada znaju neku priču da si se j*bala za pare - ubacio se Kristijan.

- Ja o Rialdi Karahasanović ništa ne znam, do dana kada sam ušao ovde. Ja ću da rešim neke svoje međuljudske odnose kasnije kad budem izlagao i reći ću sve šta sam rekao posle - dobacio je Tomović.

- Meni je rečeno da Ša, Anđelo i ti znate ime tog nekog čoveka sa kim je spavala za pare - rekao je Đedović.

- Nisam želeo ovo da kažem, ali verujem da će Rialdi značiti za dalji tok. Kada se povela tema, evo, neka Anđelo potvrdi... Anđelo i ja smo sedeli u ćošku, tema je bila ulazak Rialde i Kenana u vezu. Na moje reči da mi je propala šansa sa Rialdom i da mi se sviđala, da sam rekao: "Ako Bog da napolju", Nenad Aleksić je na to rekao: "Da, ali se to napolju plaća 300 evra". Nenad Aleksić Ša je to rekao i ovim rečima - otkrio je Tomović.

foto: Printscreen/Pink

- Ovo veze sa tim nema, ja sam pričao u dugovima, sve što sam rekao onaj put. 3.000 evra što duguje frizeru, ne 300. Nikad nisam rekao da se j*be za pare, mogu i na poligraf - pravdao se Ša.

- Lažeš, evo ga Anđelo svedok, pred kojim je to rekao - poručio je Vladimir.

- Moram da kažem, ja sam do ovog trenutka ubeđen u ovu priču, Vlada i ja smo to čuli. Da li smo pogrešno razumeli... Još jedna stvar, sedeli smo Vlada, Kristijan i ja, Vlada je rekao da zna nešto i da će da sačeka Rialdu, ja sam rekao da to ne radi. Onda je došla Rialda sa pričom kada je napala Vladu i mene sa pričom da ćemo je napasti sa nečim što znamo, jer je to Kristijan preneo. Ša, rekao si na ovo Vladimiru da to ima cenu, pa si pokazivao 3 - istakao je Anđelo.

- Kunem se da nisam, ja bih rekao to, nemam problem - ubacio se Ša.

- Jesi nama dvojici. Da ta usluga košta napolju 300 evra, a ja sam rekao da to vredi mnogo više - poručio je Vladimir.

- Nikad nisam rekao da se j*be za pare - dodao je reper.

- Ja imam svedoka za svoje reči, ti nemaš. Ti si rekao da usluga košta 300 evra, to napolju košta 300 evra. Sve bi ovo imalo smisla, da za istu ovu ženu nisi pitao čime se bavi, mimo pevanjem. Aludirao si 50 puta na to da se bavi prostitucijom, ti si to aludirao. Smatram da Rialda više veruje meni nego Ša - dodao je Tomović.

- Ja imam dugove 20.000, imala sam lošu procenu, pomagala i porodici. Čisto da znate, ja sam kriva, imala lošu procenu, ne moji prijatelji i porodica. Desila se loša godina, izlazilo iz duga u dug. Nagomilalo se. Hvala Bogu i mojim konekcijama u životu, nikad nisam imala problema, stajali su ljudi iza mene. Eto, manje, više, da znate to o meni. Ja sve transparentno pričam, stojih iza svojih dela. Ne p*šim k*čeve za pare, možda nažalost, možda ne bih imala dugove. Ja sam došla ovde da zaradim da vratim dugove i da pospešim karijeru - poručila je Rialda.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:15 OVAKO JE PRE 24 GODINE ANABELA ZASMEJAVALA JEDNOGODIŠNJU LUNU: Đoganijeva objavila snimak koji je RAZNEŽIO Instagram!

Kurir