PUKLO PRIJATELJSTVO! MILJANA priznala da je krišom gledala KRISTIJANA dok je bio u toaletu, on je precrtao ZA SVA VREMENA! (VIDEO)

Miljana Kulić pravdala se svojim cimerima zbog sinoćnjeg nervnog sloma, a onda je završila prijateljstvo s Kristijanom Golubovićem.

foto: Printscreen/Pink

- Ja se izvinjavam svima zbog onoga što se sinoć dogodilo, i Kristijanu moram da se izvinim! Juče su bili neki tu, Ermina, Vladimir i Marko i ja sam sedam dana molila da mi kažu šta mi je sa mamom, i osećala sam se loše i danima sam videla da nisam normalna, i dogodilo se da me je sve stiglo i neke stvari sam umislila, ali ne znam kako sam ja funkcionisala. Ja sam isparanoisala, i uplašila sam se i ono sinoć je bilo kao isterivanje đavola, jer ja nisam znala šta ću sa sobom, i ja znam da svakome svako nedostaje, ali ono nije način. Ja sam dobila informacije da su oni loše, i čula sam se sa mamom i dete mi nije tu. Što se tiče Kristijana, on ima prava da bude ljut i da se oseća povređeno, Brendon zna da je ovo što sam imala igračka i onda sam se šalila, ali ovi ljudi nisu glupi i kamera me je snimala, ja sam rekla da idem da pravim šou i svi su bili upućeni. Mišel je došao i mantil je pao na pod i kamera je sve snimila, i on je otvorio ono gde stoji novac i uzeo je - rekla je Miljana.

- Bože Miljana šta ti pričaš, i ne znam šta radiš! Vrati dete koje je otišlo vašom voljom, nije niko njega izbacio - rekao je Đedović.

- On je meni dao pravo da diram njegove pare, i on me je poslao, ja sam imao dozvolu, a da li si je ti imala? U pabu svašta nestaje? - rekao je Mišel.

foto: Printscreen/Pink

- Da ja kradem, ja u pab više neću ući i na vaše zadovoljstvo, i tako da nećete imati materijala da pričate bilo šta za krađu i nije bio telefon nego paleta od senke. Ja nisam imala zlu nameru, i Kikiju sam se izvinila i još sam pod utiskom i pravim od sebe bolesnika da bi čula bilo šta, i meni danima nije dobro, jer sanjam svakakve snove i menjam raspoloženje. Ja sam virila kroz ključaonicu, jer sam mislila da neko ima telefon, ali ta ključaonica je začepljena. Mnogo sam vezana za porodicu, i zato sam ovakva i svašta radim i nije mi dobro, i ja obećavam da u pab više neću ulaziti, i hvala Kristijanu što je ovih sedam dana bila uz mene, ja ću se odužiti nekom situacijom! - rekla je Miljana.

- Pomenuo bih temu, Car kocka, i moj odnos Kenana i moj zbog oca i ovo sa Miljanom i neke stvari u pabu! Kao i svakomke sam prišao Miljani zbog mama i tate, i zbog te tužne priče i znam kakva je i kako filuje i spinuje, i znao sam da od nje svašta mogu da očekujem, ali međutim od ključaonice sve se promenilo. Ja sam išao tamo kako bi se sredio kao čovek i kao bi sve popravio i dao joj savete oko ishrane, meni je nje žao ali on je neko ko promeni pet raspoloženja u jednoj rečenici. Ja to nikada nikome ne bih uradio. Kada je počelo to sa ključaonicom, to je jedno veliko neppoverenje, jer ne znam šta biste vi mislili zašto sam došao, i to su neke loše fore iz pedesetih godina i to je trebalo da mi bude prvi znak da priprema nešto protiv mene. Kada sam se uverio da je urinirala čoveku po krevetu, to me je pogodilo, i hteo sam i to da ublažim i da posle svega sa njom to bude samo kao glupost. Onda je bilo to sa maramicom, a to je bilo jako prljavo i mizerno a sada i ovaj telefon. Pričala mi je svašta, i mi smo ovde ljudi, a ovo nije rat pa da se ubijamo, a to su sve samo njene bolesne priče. Ona da veruje u moju moć, ona ovo nikada ne bi radila - rekao je Kristijan.

foto: Printscreen/Pink

- Ti si meni rekao kako zbog te situacije neki ljudi tvoji to mogu da protumače pogrešno, i rekao si da trebaš da me braniš sada i ja sam mislila da su oni krenuli ka mojima - dodala je Miljana.

- Ja kažem da nakon tvojih dela, svašta neko može da pomisli i sam si sve priznala. U pab uvek možeš da dođeš, ali kao normalna i bez tih smisalica. Monika je neko ko je juče doživeo ovde od svojih zemljaka jako loše udarce, a to je Car koji je bezosećajan i ima jako ružnu narav, i ona za njega treba da bude prva na spisku, i da joj bude tu kao bivši dečko i drugar i Neca se sada pronašao, ali zašto? - dodao je Kristijan.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:42 Eva Ras osula paljbu po rijaliti zvezdi

Kurir