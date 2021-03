KRISTIJAN OTKRIO PROBLEME KOJE IMA SA SUPRUGOM: Vređala me, ponižavala, PRETILA mi je zbog MILJANE, Dragane i Aleks! (VIDEO)

Kristijanu Goluboviću stigle su stvari u Zadrugu, i tim povodom on se obratio porodici i fanovima i otkrio detalje koji nisu bili poznati do sad:

foto: Printscreen/Pink

- Ganulo me je sve što sam dobio. Miljana me je smarala, ali baš sam srećan. Ne pokazujem to, desilo su se mnoge stvari, pun sam utisaka, pa ne delim sa drugima. Zatvorio sam se u sebe. Imao samo igricu zanimljivu. Videćemo šta će da bude. Hoću da se zahvalim svima, pogotovo adminima i mojoj kumi. Hvala najlepše za sve, svima vama. Hvala za sve što činite - započeo je Golubović.

foto: Printscreen/Pink

- Danas sam dao neka mišljenja, nerviraju me neki ljudi, ali ne kao pre. Neću ništa loše da pričam. Sa Miljanom vidite, imam kontakt, pa ne... Znam da ne valja, znam je kao zlu paru. Kao i Maja... Ali ne mogu kad zatraže nešto. Taru držim na distanci, naročito posle ovoga sa Ša. Ne podržavam to. Nemam većih problema. Sanjam lude snove, opet bežim, opet skačem... Čorba me hrani na ozbiljan način, ja kradem malo neki slatkiš, ali ne pijem gazirano krvnički kao pre. Neki put se ogrešim, pa popijam par piva, više iz dosade. Ne znam šta da vam kažem. Vidim da mislite na mene i znam da vas puno volim. Ne znam kako da se zahvalim. Učinite sve da pobedim i da vama tu pobedu posvetim. Da vas nije, ja bih davno otišao. Sa Ivanom nisam bio dobro, džangrizala mi je za ono sve i za MIljanu, Draganu, Aleksandru... Vređala me je, pretila mi je, ponižavala me. Ja sam navikao od najvoljenijih da budem kritikovan... Mislio sam Miljanu da ću da bacim u jezero za sve one pokvarene stvari... Pokušao sam da budem stari Kristijan. Ljubim vas, volim vas, hladan je vetar. Sve se promenilo. Kada treba da bude toplo, hladno je... Ne znam šta da vam kažem. Volim vas, ljubim vas. Ljubi vas vaš komandant - zaključio je Kristijan.

Kurir.rs/S.M.

