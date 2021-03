KOMPLEKSI VAS POJEDOŠE! Najbolji prijatelj TARE I ŠA eksplodirao pa im očitao lekciju: Ako ti nešto smeta, TI JE OSTAVI! (VIDEO)

Tara Simov odgovarala je na pitanje publike, a u sve se upleo Marko Đedović, koji je isprozivao nju i Nenada Aleksića Ša.

- Tara, da li ćeš otići na pidžama parti, ili ćeš udovoljiti ljubavniku? - glasilo je pitanje.

- On nije moj ljubavnik, kao prvo! Ja ću ići - rekla je Tara.

- Kada nije lepo rekla, neka ide sa tom ekipom a nije dobra sa njima! Naravno da će ići. Na žene nisam ljubomoran, ali njeno društvo je veliko napolju, a ovde mi se društvo ne dopada - rekao je Ša.

- Ma daj Nenade, molim te, da smo igrali mi fudbal ti ne bi kao? - vikao je Tomović.

- Ja se nadam da ću odgovoriti, a da me on ne prekida, ja ga molim! U pitanju je evo Sandra sa kojom sam u jako dobrim odnosima ovde, samo sam joj zamerila neke stvari za koje zna, ali smo sada super! Ona je mene zavolela, a Rialda je neko ko mi se nađe da me posavetuje i zagrli, a Sanja je neko o kome ja imam bolje mišljenje o njoj, nego ona o meni. O Pauli mislim da je draga i fer prema meni, i jako je volim! Sa Majom sam super, sa Anjom imam neki super odnos, samo sam sa Milicom u lošim odnosima, ja sam sa svima okej i ne vidim problem - rekla je Tara.

- Njega muči kako će izaći klip kako pričate o k*rčevima, tebe muče kompleksi vas pojedoše, ako ti nešto smeta ti je ostavi! - objasnio je Đedović.

