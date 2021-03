SA TAROM I ŠA IGRAM PRLJAVU IGRU, S FRANOM NE! Mina Vrbaški progovorila o cimerima pa otkrila da li se čula sa IVANOM ALEKSIĆ!

Mina Vrbaški dane provodi van Zadruge zbog zdravstvenih komplikacija, ali je progovorila o aktuelnim dešavanjima iz rijalitija.

Imamo pitanja za tebe, nećemo baš sva. Pre neki dan si se čula isto ovako sa Franom, da li se ti sprdaš sa njim? - pitao je voditelj.

Iskreno ti kažem, možda tako ispada, ali najiskrenije ne. Ja nemam problem da kažem kada pravim spletke. Dala sam šansu da opet bude nešto kao pre. Davala sam šanse ljudima koji to nisu zaslužili. On me nikad nije uvredio, on mi se stvarno dopao na početku, nego sam ja bila luda i zbunjena, nisam mogla da se skoncentrišem na nešto što želim, a sada znam šta želim. Sa njim mogu da imam mir, prija mi. Znam i koliko je on srećan sa mnom, nije igra i sprdnja kako 90% naroda zaključuje - odgovorila je Mina.

Da li si se čula sa Ivanom Nenadovom? - pitao je voditelj.

Nisam stigla, ali zvaću je sutra. Dala sam neki intervju za Ša i Taru. Ja u rijalitiju igram igru sa njima, približila sam se njima, ja to ne podržavam, toliko mi je odvratno i grozno. Sa njima ne mogu da budem prijatelj, naročito sa Ša. Da ja dobijem uvrede zbog toga što sam rekla... Naravno da ću da budem prljav igrač što se tiče ljudi kao što su njih dvoje. Na Ivaninoj sam strani, ona je divna žena - istakla je Vrbaški.

Da li misliš da su stvarno zaljubljeni toliko i da li vidiš perspektivu? - pitao je voditelj.

Perspektiva ne postoji, to je zatvoren prostor. On je neko sa kim može da se lako manipuliše. Očigledno je varao ženu na svakom koraku, a da se to nije primetilo. Ivana kada je rekla Kenanu 13. januara da se skloni od Tare, trebalo je da mu bude amin i kraj. Tara je njemu pisala pre par godina, Ivana mu je i tada rekla da se skloni od nje, da mu ne treba takav profil devojke, da mu kvari ugled. Vidiš šta je sudbina, šta se sve dogodi - rekla je Mina.

Zašto sve cure pokušavaju da posvađaju Stefana i Jovanu? - pitao je voditelj.

Ja ne pokušavam ništa da pokvarim, niti imam išta od toga. Poštujem sve ono što on izabere. Drugi su ljubomorni, pa hoće da pokvare. Ja sam srećna kada je Stefan srećan. Drugi ne mogu da podnesu kad je nešto lepo - istakla je Mina u Pitam za druga.

