ŠA URLAO NA TARU, SMETA MU NJENO OKRUŽENJE! Reper pobesneo na Simovu pa joj ZABRANIO DRUŽENJE s damama sumnjivog morala! (VIDEO)

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša posvađali su se u pušionici nakon haosa koji je nastao zbog njihovog klipa. Tara je želela da sazna da li je istina da je Sanji Stanković rekao da će pustiti Taru Simov da se napije, kako bi videla kako se ponaša sa Čorbom u izolaciji.

- Jesi rekao to za Čorbu? - pitala je Tara.

- Nisam s njom pričao, namerno ti to radi. Ne pričam sa Sanjom. Odj*bi me ako misliš to. Neću sa k*rvama da ideš tamo. Veruješ drugima, a ne meni. Da li si normalna? - urlao je Ša.

- Rekao si joj da hoćeš da me pustiš da se napijem da bi video kako ću da reagujem sa Čorbom - dodala je Tara.

- O čemu pričaš, sa tobom sam otišao odmah. Da li si toliko glupa? - nastavio je on.

Priča se vrtela u krug i nisu mogli da postignu dogovor.

