JA SAM LJUBAV TVOG ŽIVOTA, A PREVARIO SI ME S NJOM! Maja Marinković obrušila se na Janjuša zbog Aleks, DRAMA U RIJALITIJU! (VIDEO)

Nakon što je pušten klip u kom je bio razgovor Aleksandre Nikolić i Tare Simov, gde one pričaju o Janjušu i Maji Marinković, a Nikolićeva priznaje da se plaši da komentariše Maju ili da se prepucava sa njom, da ne bi došlo do haosa.

Ovo je već drugi klip gde ona mene komentariše. Nije rekla ništa loše, ali primećujem da me gleda. Prosto, ona je zaljubljena devojka i ima pravo da ima takve reakcije. Ja sam joj rekla da nema potrebe da tripuje nešto, da je ja nešto komentarišem. Smatram da je to zbog Janjuševog i mog odnosa, da ima strah da tu nešto nije ostalo. Tih pogleda će biti uvek, živimo gde živimo. Ne znam šta bih rekla, ne bih je puno uvredila. Ja i dalje stojim iza onog mišljenja iz perioda kada smo imale svađe. Ja nisam veštica, ne mora da me se plaši. Kada me neko ne dira, neću ni ja njega - rekla je Maja.

Aleksandra ne mora da se pazi šta priča, ona je ovde doživala najbrutalnije stvari bez potrebe. Aleks nikad nije pričala o njoj, a Maja stalno dobacuje - dodao je Janjuš.

Ja sam to u periodu kad smo bile loše. Ja sve manje radim. I morate da znate, mnogo je interesantnija moja reakcija, nego njihov odnos, to će uvek biti tako. ja sam gledala na bilo koji način Janjuša da povredim, za sve što mi je readio. To što nije hteo da me prizna... - poručila je Marinkovićeva.

Ovo su strašne stvari koje priča. Ovo priča, pa dolazi kod mene da mi priča izvini - rekao je Janjuš.

Ti si mene prevario sa njom. Dolazimo do toga da je ono što sam pričala istina. Nevezano za to što su sada slatki. Očigledno je postajalo nešto pre, i razlog što sam se ponašala tako kao što sam se ponašala - poručila je Maja.

- Šta ja da pričam... Maja provocira. Gleda me konstantno, gura me, ide za mnom, ostavlja mi pidžamu na stvarima, peva Aleksandri: "Daj joj moje haljine". Onda plače... Znam ja kako ću sa njom. Ako neće da me pusti, ja ću svaki dan da je mazim po glavi. Što se Aleksandre tiče, ima pravo da komentariše bilo šta. Ne branim sada Aleksandru, ali Maja je nju najbrutalnije vređala i ponižavlaa, nikada Aleks nije ništa loše rekla ovoj devojci. Kunem se u sve na svetu, nikada mi devojka nije poslala poruku kada sam bio sa Majom - dodao je košarkaš.

- Jeste, bila je upisana A i cvetić, ja sam proverila sve - dodala je Marinkovićeva.

- Proliće se suza i suza, ali ja to ne želim. Ja ne želim da Maja plače, treba da nastavi. Svoje greške neka ispašta, ja ću svoje. Ako nastavi da radi ove stvari, ja ću isto sa njom, ali na moj način - rekao je Janjuš.

- Aleksandru je strah da se Janjuš ne naljuti, da ne kaže nešto pogrešno. I nije Aleks prva spomenula Maju, nego ja. Aleksandra ima super odnos sa Janjušem, ne želi da se to poremeti, da kaže nešto pogrešno. Da će Janjuš da se naljuti i ode od nje - pravdala je Tara Aleks.

- Ja sam ljubav njegovog života. Kao prevarena devojka, imam puno pravo da komentarišem - poručila je Maja.

