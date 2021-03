MATORA I SANJA NEKAD SU SE VOLELE, A SAD RATUJU! JOVANA OCRNILA BIVŠU LJUBAV: Ti si me iskoristila u svakom smislu! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora tokom nominacija komentarisala je bivšu devojku Sanju Stanković.

Jovana nije imala lepe reči za bivšu ljubav.

foto: Printscreen

"Počinjemo od Sanje, sada mogu bez emocija da pričam o njoj. Razočarala me je kao čovek, ne samo kao partner. Nemam ništa lepo da kažem o njoj, razočarala me je na svim nivoima. Ja tebe ne poznajem, ovo si prava ti. Svako ko ti malo pažnje pruži, ti si ovakva, verovala sam u laž. Ti mi nisi greška, ti si mi jedna velika lekcija. Ja bih se ponašala isto, da sam imala budalu kao ti. Najžalije mi je što sam izgubila sebe i svoje prijatelje. Ti si me iskoristila u svakom smislu, mogu obe ruke da dam da to nije bilo iskreno. Ti si mi jedna ozbiljna lekcija kako ubuduće treba da se ponašam. Manipulisala si svojim polnim organom. Ja nemam ništa protiv ulaska tvog u vezu sa Carem, ne treba nikome moje odobrenje, jer me niko nije pitao za to ni kada sam imala emocije prema tebi, nikome ne predstavljam ovde problem. Mislim da je Car ishitren u nekim svojim reakcijama, jedino to. Sanja ne može da promeni svoju suštinu, a ja sam želela da je promenim. Nominovaću Sanju", komentarisala je Matora.

foto: Printscreen

"Evo, neće biti ništa, jer Filip sada priča jedno, a sinoć je drugo", ubacila se Sanja.

Kurir.rs/K.Đ.

