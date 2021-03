MAJKA TARE SIMOV DALA KONAČNI SUD O AFERI NJENE ĆERKE SA OŽENJENIM ŠA: Ja ću vam reći vrlo kratko! Koraćeva prasnula u SMEH

Roditelji rijaliti učesnika otkrili su dobre strane njihove dece, koja su pravila skandale u rijalitiju.

Radomir Marinković Taki kaže da je najveća vrlina njegove ćerke Maje to što je iskrena.

"Iskrena je, bori se protiv svih. Ona je priznala da je imala preljubu sa oženjenim čovekom. Ona je iskrena", kaže Taki.

"Da li vi podržavate ovo što je ona napravila?", pitala je Lepa Lukić majku Tare Simov, Miroslavu.

"Ja ću vam reći kratko, stvari prvo moraju da se raščiste, ako mu je to cilj. Tara je lepa, ne da na sebe, ima više kvaliteta nego mana. Naturalna je, bez obzira na smeh prisutnih. Protivnik silikona što mi se jako dopada. Ana zna da Tara to ne voli, iako se smejala dok sam pričala", kaže Miroslava.

"Ja Taru nisam tako vaspitala. Koliko su moje noge pretrčale, toliko nisu ni maratonci, za te moje borbe. Ne bih o tome dalje. Razumem sve, odrasla je, zrelija je, skače, ima taj stav i hoće njega da brani iako ima 40 godina", dodala je Simova.

Darka Lazića je potom voditeljka pitala da li bi svojoj ćerki dozvolio da promeni lični opis plastičnim operacijama.

"Ja nisam protivnik, ali bih je ipak savetovao da to ne radi. Ipak sam za prirodnu lepotu. Ja kažem svoje mišljenje, da je to njena velika želja - ona će to uraditi. Najlepša je prirodna lepota, ja tako volim. Svaki problem ima rešenje", rekao je Darko u emisiji "Magazin IN" i dobio aplauz.

