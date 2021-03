ČULA SAM SE SA IVANOM, SHVATILA JE SA KIM JE IZGUBILA 7 GODINA! Mina se vratila u RIJALITI i već najavila da treba da je se PLAŠE

Mina Vrbaški vratila se u rijaliti posle komplikacija sa zdravljem.

Na samom početku Mina je priznala da ostali treba da je se plaše.

"Saznala sam svašta, treba da me se plaše ovog puta. Sanja, Paula, meni više niko ne može da morališe, one su pokazale ko su i kako se ponašaju. Čak ih i žalim. Njima neće biti drago kada me budu videle, kao i Teodori. Paula me je razočarala, jer je nikada nisam uvredila. Neka bolje brine da li će je otac primiti u kuću (Paula). Ne sviđa mi se ni ono što radi Mića sa Teodorom. Ja sam rekla Nataši da se Teodori dopada Anđelo, videla sam kad ga je odmeravala, Nataša će da je saseče u korenu. Volela bih odmah sa Paulom da se obračunam, da je pitam za te neke stvari. Sada ću ja pokazati ko je kakav. Mislim da mi je Matora broj jedan prijateljica", počela je Mina.

"Zgrožena sam klipovima Sanje Stanković, baš postoji ta jedna stranica... Pokušava da uvuče Matoru i u priču sa Carem, ja ću Matoroj da skrenem pažnju na to. Sanja je dno dna. Mislim da Matora nema više emocije prema Sanji, ne zanima je više kakav će odnos imati sa Filipom. Neću ja da se bavim time, sa njim ću bataliti sve", nastavila je Mina.

Zatim se osvrnula na odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša:

"Čula sam se sa Ivanom danas, mislim da je shvatila sa kim je izgubila 7 godina. Ne podržavam to, niti ću ikada podržati. Ne znam ni do kada ću moći da slušam te silne laži. Mislim da razlike među njima nema, osim u godinama, oni su nesigurni. On je takav, zato drugima prebacuje. Sigurna sam da je varao Ivanu i pre, ja sa njima sada mogu samo da se sprdam. Tara bi njega prva ostavila, razočaraće se kada bude izašla. Ša mi je rekao kako mu je Ivana i pre pet godina govorila da se skloni od te male Tare, jer se ona i tada ložila na njega. Slala mu je poruke, a Ivana je to videla", rekla je Mina.

Na ulasku su joj se mnogi obradovali, a onda je pozdravljala redom zadrugare, međutim, pojedine je preskočila. Odmah je htela da stavi do znanja svima kako je čula priče o sebi, pa im nije krila nezadovoljstvo.

"Dobro veče svima, čula sam svakakve priče o meni. Cele noći si nosila moj tedi (Paula), a iznosila si o meni kako sam išla sa Filipom u štek. Šta ste pričale sinoć, Bože. Svi ste divni, sjajni", govorila je Mina.

