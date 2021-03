ANĐELO JE PAKET, TARU I ŠA OČIMA NE MOGU DA GLEDAM: Vrela Kristina ušla u rijaliti, dočekao je Kristijan Golubović! (VIDEO)

Kristina Spalević nova je učesnica rijalitija.

Pevačica i nova rijaliti učesnica rekla je da unutra nikoga ne poznaje.

"Ne poznajem nikoga unutra, mislim da mi je to i plus. Vladimir Tomović jeste neko ko dobro izgleda, tu je i Anđelo, on je paket. Mislim, ja komentarišem sada muškarce koji lepo izgledaju", počela je Kristina, pa se predstavila:

"Ja sam iz Novog Sada, pevačica sam, ali sam više radila u inostranstvu, nego u Srbiji. Ja ulazim kao slobodna."

"Neću da se foliram, Taru i Ša ne mogu očima da vidim. Pokušali su da naciju naprave budalama, mislim da zbog toga nose veći teret. Neću se libiti da kažem za stolom šta mislim o njima", objasnila je Kristina.

Na ulasku joj je prišao Kristijan Golubović da joj pomogne oko kofera, a onda je nasmejana zadrugarka pozdravljala sve za crnim stolom, pa se i obratila:

"Dobro veče, ja dolazim iz Novog Sada, inače sam iz Šapca, a bavim se pevanjem. Imam samo dvadeset tri godine", rekla je Kristina.

